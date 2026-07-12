VIDEO Ce schimbă decizia Curții Constituționale despre Găgăuzia? Nicolae Panfil, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de falsuri” discutăm cu directorul de programe al Asociației Promo-LEX, Nicolae Panfil, despre hotărârea Curții Constituționale privind Găgăuzia și despre valul de dezinformare care a urmat acestei decizii.

În cadrul discuției, explicăm ce a decis, de fapt, Curtea Constituțională, ce prevederi au fost declarate neconstituționale și dacă autonomia Găgăuziei își pierde sau nu statutul special. Analizăm ce se schimbă în organizarea alegerilor regionale, de ce Parlamentul trebuie să modifice Codul Electoral și ce urmează pentru depășirea crizei instituționale din autonomie.

De asemenea, verificăm principalele narațiuni promovate pe canalele de Telegram și răspundem la întrebări precum: este adevărat că autonomia este desființată, că Chișinăul preia controlul asupra Găgăuziei sau că legea privind statutul special nu putea fi verificată de Curtea Constituțională? Nicolae Panfil explică ce spun, în realitate, Constituția și hotărârea Curții și de ce este esențial ca autoritățile să comunice mai eficient cu cetățenii din regiune.