De ce ne trezim obosiți chiar și după opt ore de somn. Explicațiile și recomandările medicului

Calitatea somnului este la fel de importantă ca durata acestuia, iar un somn întrerupt frecvent poate lăsa organismul fără timpul necesar pentru refacere. Doctorița internistă Ludmila Grigoriu explică de ce uneori ne trezim obosiți chiar și după opt sau nouă ore de somn, când insomnia poate ascunde o problemă medicală și ce măsuri pot contribui la un somn mai odihnitor.

Nu doar numărul de ore dormite influențează starea în care ne trezim dimineața, ci și calitatea somnului. Potrivit doctoriței interniste Ludmila Grigoriu, un somn întrerupt frecvent poate împiedica organismul să se refacă, chiar dacă, aparent, a dormit suficient.

Specialista explică faptul că somnul este alcătuit din două faze principale: somnul NREM (somnul lent), care reprezintă aproximativ 75-80% din durata nopții, și somnul REM (somnul rapid), care ocupă restul de 20-25%. Aceste faze alternează în cicluri de aproximativ 90-110 minute, iar într-o noapte obișnuită parcurgem, în mod normal, între patru și șase cicluri. Somnul NREM este împărțit în trei etape. Prima este faza de adormire, când organismul trece treptat din starea de veghe în cea de somn. „Durează câteva minute, muşchii se relaxează, apar uneori acele tresăriri bruşte (mioclonii hipnice).”

Urmează somnul ușor, în care ritmul cardiac și respirația încetinesc, iar temperatura corpului scade ușor. Cea mai importantă este însă faza de somn profund, în care organismul se reface: se secretă hormonul de creștere, se repară țesuturile musculare și este consolidat sistemul imunitar. Somnul REM apare la aproximativ 90 de minute după adormire și este etapa în care au loc majoritatea viselor.

„Creierul este foarte activ, aproape ca în starea de veghe, dar mușchii sunt practic paralizați (atonie musculară) – un mecanism de protecție ca să nu «acționăm» visele. Este important pentru procesarea informațiilor acumulate pe parcursul zilei, consolidarea memoriei și procesarea emoțiilor.”

De ce ne trezim fără energie, când insomnia poate ascunde o problemă medicală și cum poate fi îmbunătățit somnul, aflați din articolul integral de pe ZdGust.md.