Remanieri guvernamentale și în Ucraina, la un an de mandat al Iuliei Sviridenko

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică că a propus înlocuirea premierului Iulia Sviridenko, relatează Reuters, citat de agerpres.ro.



„Îi sunt recunoscător Iuliei pentru activitatea sa clară, constantă și eficientă în calitate de prim-ministru, pentru anii de activitate productivă în cadrul echipei Ucrainei, și i-am oferit ocazia de a conduce un domeniu nou și important al relațiilor cu un partener-cheie”, a declarat Zelenski pe X, precizând că, împreună cu deputații, va face schimbările corespunzătoare în guvernul Ucrainei.

Volodimir Zelenski, citat de Unian, a mai spus că vor exista, de asemenea, schimbări în componența conducerii organismelor de aplicare a legii.

Zelenski a declarat că schimbările guvernamentale sunt necesare pentru ‘a asigura implementarea unei strategii politice actualizate’, însă nu a oferit detalii.

Iulia Sviridenko a fost numită în fruntea guvernului acum un an, în iulie 2025. Zelenski nu a anunțat ce funcție va deține Sviridenko și nici numele succesorului ei.

Deputatul opoziției Iaroslav Jelezniak a declarat că Sviridenko va prelua probabil funcția de ambasador în Statele Unite.

„Asta înseamnă că va părăsi funcția de prim-ministru și că întregul guvern va fi remaniat”, a declarat Jelezniak pe Telegram.

Conform legislației ucrainene, demisia premierului trebuie aprobată de parlament și implică demisia întregului guvern.