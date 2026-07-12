Zelenski denunță amplasarea depozitelor de armament în cartiere civile după ce un atac rusesc a ucis 10 oameni

Volodimir Zelenski a declarat că oficialii care au permis funcționarea depozitelor de armament într-o zonă rezidențială din afara Kievului, unde exploziile au ucis 10 persoane, au fost identificați și vor fi trași la răspundere.

Un atac rusesc de la începutul acestei săptămâni asupra orășelului Vyshneve, la periferia vestică a Kievului, a lovit un depozit care conține arme și muniții, declanșând o serie de explozii secundare, potrivit The Guardian, citat de mediafax.ro.

Sute de case au fost avariate, iar reședintele ucrainean a declarat că o anchetă a Serviciului de Securitate ucrainean a stabilit care oficiali al producătorului de arme de stat Ukroboronprom au autorizat utilizarea depozitului. „Aceasta a fost o încălcare directă atât a legii, cât și a unei decizii a statului major al comandantului suprem”, a spus el. „Oficialii responsabili au fost identificați, iar statul este că fiecare dintre ei trebuie să răspundă.”

Anunțul lui Zelenski a venit în contextul în care atacurile rusești cu rachete și drone din Ucraina, sâmbătă, au ucis opt persoane, inclusiv un copil, și au rănit alte zeci, au declarat oficialii. Două bombe au lovit o zonă aglomerată din orașul nordic Sumy, o țintă frecventă a Rusiei, ucigând cinci persoane și rănind 30.