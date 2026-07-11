VIDEO „«Pastila magică» de a plăti mult pentru fiecare copil nu funcționează”. De ce tinerii nu mai fac copii? Karina Nersesyan, reprezentanta UNFPA în Republica Moldova, la Podcast ZdCe

Karina Nersesyan, reprezentanta UNFPA în Republica Moldova, este invitata Podcast ZdCe, într-o ediție specială, de Ziua Mondială a Populației, marcată la 11 iulie. Ea face referire la cel mai amplu sondaj UNFPA, finalizat recent, la nivel global, numit „Studiul privind Viitorul Demografic al Tinerilor”, în cadrul căruia au fost intervievați peste 100 de mii de tineri adulți din 73 de țări, inclusiv din Republica Moldova.

„Sondajul a confirmat ceea ce vedeam și în datele anterioare: fertilitatea dorită — adică numărul de copii pe care oamenii și-ar dori să îl aibă — este, în medie, 3, mai exact 2,7, în timp ce fertilitatea reală — numărul de copii care se nasc, de fapt, într-o familie — este de 1,7. Cu alte cuvinte, „lipsește” un copil din această ecuație. Iar datele ne arată și de ce. Nu există o singură soluție magică. Avem nevoie de un pachet de măsuri, inclusiv politici favorabile familiei, care să încurajeze nu doar concediile de maternitate, ci și pe cele de paternitate”.

Reprezentanta UNFPA a subliniat că datele arată că „în familiile în care bărbații iau concediu de paternitate, femeile au șanse mai mari să revină la muncă. Și încă un lucru important: politicile favorabile familiei chiar funcționează. Vedem că, în cei trei ani în care UNFPA a lucrat nu doar cu Guvernul la elaborarea cadrului legislativ, ci și cu sectorul privat la implementarea acestor politici, a existat o creștere cu 14 puncte procentuale a numărului de femei cu copii între 0 și 6 ani care revin la muncă. Exact despre aceasta vorbeam: nu e vorba despre o singură măsură, ci despre mai multe soluții care, împreună, creează condițiile reale pentru ca oamenii să poată avea mai mulți copii. Iar „pastila magică” de a plăti mult pentru fiecare copil nu funcționează”

Karina Nersesyan s-a referit și la politicile privind îmbătrânirea activă.

„Trăim mai mult, vom trăi mai sănătos, iar generația mai în vârstă își dorește să fie mai implicată. Mentalitatea de tipul „sunt bătrân, stau acasă” începe deja să se schimbe, pentru că generația mai în vârstă, iar Republica Moldova îmbătrânește tot mai mult, devine parte din ecuația unei Moldove mai prospere. Ar trebui să ne bucurăm că există oameni care vor să contribuie și să se implice. Rămâne, însă, să vedem cum pot face acest lucru în mod concret.

În acest sens, UNFPA, agenția pe care o conduc, a lansat Universitatea Vârstei a Treia nu doar în Chișinău, ci și în alte localități. În cadrul acestui program, seniorii învață abilități noi, inclusiv abilități digitale. Recent am participat la evenimentul de absolvire a celei de-a treia promoții din Chișinău, iar unul dintre absolvenți și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani exact în ziua înmânării diplomelor. Vă spun sincer: avea mai multă energie decât am eu uneori. Abia absolvise și era nerăbdător să treacă la următoarea etapă de studii. Așadar, cred că trebuie să valorificăm dorința generației mai în vârstă, iar răspunsul nostru este să oferim cursuri de microcalificare”, a subliniat reprezentanta UNFPA în R. Moldova.