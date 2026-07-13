DOC Ex-vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, Vitalie Stratan, ar avea avere nejustificată de peste 300 de mii de lei

Fostul vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, Vitalie Stratan, ar avea o avere „cu caracter nejustificat” în sumă de peste 300 de mii de lei, a constatat Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pe 13 iulie. Instituția va solicita confiscarea sumei în instanță, iar acesta riscă interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de trei ani, dacă actul de constatare va rămâne definitiv.

Vitalie Stratan a candidat pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din rândul judecătorilor. Totuși, în 2024, după o evaluare reluată, Comisia Pre-Vetting a anunțat că acesta nu întrunește criteriile de integritate financiară și etică.

ANI a verificat averea lui Stratan pentru perioada august 2016 – aprilie 2025. Astfel, inspectorii de integritate au stabilit că acesta „a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale și deține o avere cu caracter nejustificat în sumă de 301 776,86 lei”. „Diferența substanțială” a fost constatată între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de Stratan și membrii familiei sale în perioada 2017–2018 și 2024.

Potrivit ANI, controlul a fost inițiat în aprilie 2025, în urma unei sesizări care făcea trimitere la concluziile Comisiei Pre-Vetting despre sursa fondurilor utilizate pentru cumpărarea unui apartament „la preț preferențial” și la „nedeclararea unui împrumut de 200 de mii de lei” în declarațiile de avere depuse în perioada 2015–2021.

Solicitat de inspectorii de integritate, Stratan a explicat că împrumutul a fost declarat inițial, iar omisiunea ulterioară s-ar fi datorat unei „erori materiale” generate de trecerea de la declarațiile pe hârtie la sistemul electronic.

„Subliniez că această omisiune nu a fost determinată de intenția de a ascunde informații; nu a produs niciun avantaj material; nu a afectat transparența reală a situației patrimoniale, având în vedere că existența împrumutului este susținută prin documente și corespunde fluxului financiar real”, a adăugat Stratan în justificările sale.

În declarațiile sale, Vitalie Stratan a scris că „la examinarea materialelor acumulate pentru perioada supusă controlului au fost admise mai multe omisiuni, care au creat eronat diferențe negative între veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate”.

Inspectorul de integritate a respins însă o parte dintre explicații.

Prin actul de constatare, ANI a dispus transmiterea cauzei în instanța de judecată pentru confiscarea averii nejustificate.

Documentul poate fi contestat la Curtea de Apel Centru în termen de 30 de zile.

Stratan.ani by Ziarul de Gardă