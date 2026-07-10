ULTIMA ORĂ Deputatul PAS Alexandr Trubca anunță că renunță la mandatul de parlamentar, în contextul informațiilor privind investițiile sale „de milioane” în imobiliare 

Deputatul PAS Alexandr Trubca anunță vineri, 10 iulie, că a depus cererea de renunțare la mandatul de parlamentar. Anunțul a fost făcut în contextul informațiilor privind investițiile sale „de milioane” în imobiliare. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Trubca susține că, „în condițiile în care subiectul activității mele economice afectează imaginea și credibilitatea întregii echipe, nu pot acționa altfel”.

Totodată, acesta menționează că rămâne membru al echipei PAS.

„Tot ce am spus public rămâne valabil. Urmează ca ANI să încheie verificarea pe care am cerut-o chiar eu și să se pronunțe. Este un semn bun că după cinci ani de mandat cu Partidul Acțiune și Solidaritate am ajuns să discutăm despre etica și moralitatea activității economice a demnitarilor.

Încă câțiva ani în urmă discutam despre „kulioace”, grupări criminale organizate care au capturat statul și camere ascunse în casele jurnaliștilor independenți. Sper ca demisia mea să ridice standardele clasei politice, pentru toți demnitarii din țara asta, actuali și viitori. Atunci când există chiar și o întrebare de moralitate sau etică, pleci din funcție. Eu așa înțeleg lucrurile și așa procedez. Rămân membru al echipei PAS și voi lucra în continuare pentru a contribui la realizarea dezideratului generației noastre: aderarea Moldovei la UE”, a spus Trubca pe pagina sa de Facebook.

Miercuri, 8 iulie, Alexandr Trubca a susținut o conferință de presă în care a încercat să justifice „investițiile sale de milioane” într-un proiect imobiliar și sursele de finanțare ale acestuia, înainte ca postul de televiziune TV8 să publice o investigație despre afacerile sale. Acesta a respins acuzațiile de conflict de interese și a prezentat documente despre care a spus că demonstrează legalitatea acțiunilor sale. Totodată, Trubca a confirmat că partenerul său de afaceri a făcut donații către PAS.

Întrebat de ce a ales să își prezinte explicațiile înainte de publicarea investigației, și nu după apariția acesteia, pentru a răspunde unor acuzații concrete, deputatul a invocat „contextul informațional”, făcând referire la scandalul de la „Moldatsa”.

Alexandr Trubca și-a început conferința de presă prezentându-și scuzele față de echipa TV8 și jurnalista Stela Mihailovici, care documentează o investigație jurnalistică despre „investițiile de milioane în imobiliare din ultimii ani”. Investigația urmează să fie difuzată în cadrul emisiunii „Cutia Neagră cu Mariana Rață”, de la TV8. După ce jurnaliștii l-au contactat pentru a-i oferi dreptul la replică, acesta a publicat, pe 7 iulie, o postare pe Facebook în care și-a justificat activitatea economică.

„Nu am să mă refer deloc la cât de lipsit de corectitudine este gestul deputatului (apropo, Șor tot a făcut o conferință înainte ca echipa Cu SENS să publice ancheta despre ascunzișul său în Israel. Doar o coincidență, desigur). (…) Pentru a evita din start speculațiile, dl Trubca știe că pentru prima dată a fost întrebat despre investițiile sale cu ceva timp înainte de scandalul Moldatsa și al verișoarelor. Deci, vă invit să evitați tot felul de teorii ale conspirației legate de atacuri concertate. O anchetă de presă, bine documentată, durează din păcate mai mult”, a scris Mariana Rață în replică.

La conferința de pe 8 iulie, Trubca a reluat argumentele pe care le-a scris pe Facebook și a menționat că a ieșit public pentru că „în societate există un sentiment de neîncredere în guvernare, iar publicarea materialului jurnalistic ar fi amplificat acest sentiment”.

Trubca, care s-a aflat la al doilea mandat de parlamentar, a reiterat că toate investițiile sale imobiliare au fost realizate „legal” și „sunt declarate în declarațiile de avere”.