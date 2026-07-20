„Trubca și prietenii”. Proiecte imobiliare de milioane de lei în timpul mandatului, alături de colegi și sponsori PAS. Investigație TV8

Fostul deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Alexandr Trubca, care a anunțat recent că-și depune mandatul de parlamentar, ar fi investit în dezvoltarea unui complex locativ cu aproape 400 de apartamente și a unui cartier de vile în comuna Trușeni, în perioada în care își exercita mandatul, potrivit unei investigații TV8.

În afaceri ar fi fost implicat un alt membru al PAS, Viorel Barda, fostul director al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și unul dintre cei mai mari donatori ai PAS la ultimele alegeri parlamentare. Deși toate actele permisive au fost aprobate rapid de către autoritățile locale, Trubca afirmă că toate investițiile sunt legale și au fost finanțate din împrumuturi.

Potrivit TV8, Trubca a fondat în octombrie 2024 compania QNA Consulting, prin care a inițiat construcția unui complex rezidențial cu aproape 400 de apartamente în centrul comunei Trușeni. Terenul, în valoare de aproximativ 800.000 de euro, a fost cumpărat împreună cu alte două companii, iar deputatul a declarat că investiția a fost posibilă datorită unor împrumuturi acordate de partenerii de afaceri.

Ancheta arată că printre partenerii lui Trubca se numără Viorel Barda, fost deputat PAS și nașul său de cununie, precum și omul de afaceri Mihai Pop, despre care sursa citată scrie că a donat peste 600 de mii de lei PAS în campania electorală. Deputatul a confirmat că l-a rugat pe Pop să sprijine financiar partidul și că acesta este unul dintre partenerii proiectului imobiliar.

TV8 a demonstrat că unul dintre terenurile incluse în proiect ar fi fost cumpărat de la Dorel Apostol, ales local în Consiliul local Trușeni, din partea fracțiunii Mișcarea Alternativă Națională (MAN), condusă de primarul capitalei Ion Ceban. Ulterior, actele permisive au fost aprobate într-un termen scurt. Cu toate acestea, Trubca a declarat că nu a intervenit în procesul de autorizare și că nu a discutat cu reprezentanții Primăriei Trușeni despre proiect.

Investigația mai relatează că firma creată de deputat ar fi cumpărat un alt teren în Trușeni împreună cu compania fondată de Roman Cojuhari, fost director al Agenției Proprietății Publice (APP), unde este planificată construcția unui cartier de vile. Cojuhari susține că terenul pentru investiții a fost găsit de fratele său, iar banii – împrumutați de la părinți și cunoscuți.

„Noi nu avem cu Roman afaceri în comun. Asta să fie foarte clar. În sensul că legături economice noi nu avem. Noi avem proprietăți în comun, dar asta e altceva. Nu noi avem, dar companiile”, spune Trubca.

Trubca susține că toate investițiile au fost realizate legal, din împrumuturi, donații declarate și venituri din investiții financiare. El a anunțat că a solicitat Autorității Naționale de Integritate (ANI) să verifice dacă există vreun conflict de interese în activitatea sa

Totodată, potrivit TV8, Trubca și-a rezervat un apartament într-un complex rezidențial din Sibiu, România, investiție pe care spune că o va declara după finalizarea tranzacției.

Alexandr Trubca a anunțat, pe 10 iulie, că renunță la mandatul de deputat PAS. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Trubca a susținut că, „în condițiile în care subiectul activității mele economice afectează imaginea și credibilitatea întregii echipe, nu pot acționa altfel”.

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