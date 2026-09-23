1 500 de euro pentru un permis de conducere: directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar, reținuți pentru trafic de influență

Directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar au fost reținuți din dimineața zilei de 23 septembrie într-un dosar de trafic de influență, anunță Procuratura Anticorupție (PA) şi Centrul Național Anticorupție (CNA). Aceștia ar fi cerut și primit 1 500 de euro de la un candidat pentru eliberarea frauduloasă a unui permis de conducere pentru categoria „B”.

Potrivit anchetei, bănuiții ar fi susținut că ar avea influență asupra membrilor Comisiei de examinare din cadrul Secției calificare a conducătorilor auto Chișinău (ASP) și că i-ar putea determina pe examinatori să îi asigure candidatului calificativul „admis” la probele teoretică și practică ale examenului auto. În schimb au cerut și primit mijloace bănești ilicite în sumă de 1 500 de euro.