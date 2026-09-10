Declarație CSP, semnată doar de câțiva dintre membri: „condamnă ferm” declarațiile președintelui Parlamentului, care a afirmat că „breasla face zid” atunci când promovează procurorii care nu au trecut evaluarea Comisiei

„Condamnă ferm utilizarea, de către persoane care exercită funcții publice, reprezentanți ai mediului public ori formatori de opinie, a unui limbaj depreciativ, ironizant sau generalizator la adresa instituției și a membrilor săi, precum și plasarea activității Consiliului într-un registru public preponderent acuzator”.

Este reacția Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care a emis un comunicat de presă, susținut de cinci dintre cei 11 membri, după o emisiune televizată la care președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat deciziile recente ale Consiliului de promovare a unor procurori care nu au trecut verificarea Comisiei Vetting.

ZdG a scris anterior despre cum procurorii anticorupție Andrei Balan și Vasile Plevan au rămas în sistem, deși Comisia de evaluare a procurorilor a venit cu propunerea ca cei doi să nu promoveze evaluarea externă. Acest lucru a fost posibil după ce membrii Consiliului Superior al Procurorilor au respins rapoartele adoptate în privința acestora, hotărând că acuzatorii de stat promovează evaluarea externă, decizie care a generat reacții critice în spațiul public. Reprezentanții Comisiei de evaluare au semnalat mai multe dubii legate de integritatea financiară sau etică a procurorilor, dar, conform unor surse ale Ziarului de Gardă, CSP a considerat că rapoartele nu s-ar baza pe probe suficient de convingătoare pentru a-i exclude pe cei doi procurori din sistem.

Într-un comunicat de presă semnat de președintele instituției, Dumitru Obadă, și membrii Eduard Panea, Elena Roșior, Aliona Nesterov și Mihail Sorbala, Consiliul a comunicat că „a luat cunoștință de afirmațiile formulate” în ediția din 9 septembrie a emisiunii „Secretele Puterii cu Alex Cozer”, „în cadrul dialogului dintre moderatorul Alex Cozer și Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, referitoare la unele hotărâri ale CSP privind evaluarea externă”.

Astfel, conform CSP, formulările „vreo șase membri de acolo, ridică mânuțele” (afirmație a moderatorului emisiunii, n.r.), „stimații procurori din CSP” și „breasla face zid” (afirmații ale președintelui Parlamentului, n.r.), „reduc nejustificat instituția la originea profesională a unei părți dintre membrii săi și trivializează exercitarea votului într-un organ constituțional”.

Consiliul a transmis că „nu solicită protecție față de critică, ci o dezbatere publică responsabilă, echilibrată și raportată la rolul atribuit prin lege fiecărei instituții implicate în evaluarea externă”.

Declarațiile președintelui Parlamentului

Jurnalist: „Apropo de procuratură, domnule Grosu, se întâmplă ceva revoltător de-a dreptul. Sunt comisiile de vetting. Avem procurori care n-au trecut de trei ori, n-au trecut prevettingul, n-au trecut de două ori vettingul, și CSP, foarte frumușel, vreo șase membri de acolo ridică mânuțele și îi promovează. Avem deja două astfel de cazuri, dar mai vin din spate cel puțin încă trei-patru. Și eu mă întreb pentru ce mai facem noi această evaluare, cheltuim bani de vreme ce CSP decide și face ce vrea el”.

„Aveți dreptate și eu am transmis și profit de momentul ăsta să transmit un mesaj foarte clar către stimații procurori din CSP. Exemplele care le-ați menționat dumneavoastră și știm despre cine este vorba… când în mod repetat vine avizul sau vin recomandările de nepromovare în care se spune că sunt întrebări sau sunt probleme la care nu au putut oferi răspuns un vizat sau altul, iar CSP insistă mai departe. Asta știrbește din credibilitatea instituției propriu-zise și a vettingului propriu-zis, pentru care noi cheltuim și resurse multe și am investit foarte multe resurse și de credibilitate. Acuma mesajul e către sistemul judecătoresc care, aici nu vreau să fac complimente gratuite – dar probabil a avut mai mult curaj. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și-a asumat niște decizii în baza evaluărilor, la fel externe, și s-au pronunțat pe dosare sau pe cazuri în care n-au promovat colegii lor de breaslă. Și asta mi se pare un pic incorect și unfair, cum spun englezii, în raport cu această categorie, din sistemul judiciar. Știu că lucrurile au fost contestate în instanță și eu foarte mult sper că instanțele vor analiza foarte atent argumentele prezentate de cei care au analizat foarte atent deciziile și vor veni cu decizii. Semnalul, care a ajuns în sistemul judecătoresc, dacă să-l compar cu cel al procurorilor, cumva a fost mai clar și mai acceptat de comunitatea judecătorilor, iar cu orice exemplu de promovare, chiar dacă este o evaluare negativă în cazul CSP, aduce prejudicii de imagine și exercițiului și instituției, în care am investit enorm de mult, și în CSM și în CSP. Și nu vă indicăm cine trebuie să promoveze și cine nu trebuie să promoveze, dar acolo unde lucrurile sunt evidente și când breasla face zid, se coalizează și își susține colegii… Când îi susține atunci când merită, este o chestie, dar atunci când planează întrebări sau planează anumite suspiciuni, stimați membri ai CSP, vă rog să vă asumați, așa cum noi toți ne asumăm deseori decizii nepopulare, dar noi nu suntem în funcțiile astea pentru decizii doar plăcute. Sunt foarte multe decizii nepopulare care trebuiesc asumate. Da, decontez în fața colegilor, în fața cetățenilor, dar nu-i vorba de confortul nostru, este vorba de sistem și dacă nu curățim noi sistemul, atunci degeaba am investit atâta timp, resurse, oameni, bani și așa mai departe”, a declarat Igor Grosu.

Comunicatul de presă emis de CSP

„CSP respectă libertatea de exprimare, dreptul la critică și necesitatea unui control public exigent asupra activității instituțiilor. Totuși, critica unei hotărâri trebuie să se raporteze la argumentele și probele pe care aceasta se întemeiază, fără a atribui membrilor Consiliului, în lipsa unor elemente concrete, motive determinate de solidaritatea profesională. Potrivit Legii nr. 252/2023, Comisia de evaluare externă verifică integritatea etică și financiară a subiectului evaluării și întocmește un raport motivat, iar CSP examinează raportul împreună cu întregul dosar și adoptă hotărârea prevăzută de lege. Prin Hotărârea nr. 2 din 16 ianuarie 2025, Curtea Constituțională a reținut că nepromovarea poate fi constatată de Consiliu în baza dovezilor care confirmă necorespunderea criteriilor de integritate, nu doar a existenței unor dubii serioase. Raportul Comisiei reprezintă, astfel, un element esențial al procedurii, dar nu predetermină automat soluția CSP. Consiliul nu este chemat să confirme formal fiecare concluzie a Comisiei, ci să își exercite efectiv competența atribuită de lege și să adopte o hotărâre proprie, motivată pe baza întregului dosar. Exercitarea acestei competențe nu reprezintă o opoziție față de Comisie și nici o abatere de la procesul de evaluare externă. Consiliul Superior al Procurorilor este un organ constituțional colegial și plural. Hotărârile sale aparțin plenului, nu unor membri individuali și nici unei „bresle”*. Formulările „vreo șase membre de acolo, ridică mânuțele”, „stimații procurori din CSP” și „breasla face zid” reduc nejustificat instituția la originea profesională a unei părți dintre membrii săi și trivializează exercitarea votului într-un organ constituțional. CSP condamnă ferm utilizarea, de către persoane care exercită funcții publice, reprezentanți ai mediului public ori formatori de opinie, a unui limbaj depreciativ, ironizant sau generalizator la adresa instituției și a membrilor săi, precum și plasarea activității Consiliului într-un registru public preponderent acuzator. Prin impactul pe care îl au asupra percepției publice, asemenea intervenții impun responsabilitate, rigoare și respect pentru statutul constituțional al instituției vizate. Procesul de evaluare externă este unul complex, sensibil și cu implicații majore atât pentru persoanele evaluate, cât și pentru funcționarea sistemului Procuraturii. Pe acest segment, CSP își exercită atribuțiile în conformitate cu cadrul legal, prin examinarea individuală a fiecărui dosar, aprecierea ansamblului probelor și adoptarea unor hotărâri motivate, supuse controlului judecătoresc. Existența unor opinii sau aprecieri diferite nu poate justifica discreditarea organului constituțional care își îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege. Consiliul nu solicită protecție față de critică, ci o dezbatere publică responsabilă, echilibrată și raportată la rolul atribuit prin lege fiecărei instituții implicate în evaluarea externă. CSP va continua să examineze cu responsabilitate fiecare caz, să motiveze hotărârile adoptate și să își asume public și juridic soluțiile pronunțate, în limitele mandatului său constituțional și legal”.

Anterior, ZdG a aflat care au fost, în mare parte, dubiile formulate de Comisia de evaluare în privința procurorilor Andrei Balan și Vasile Plevan, precum și o parte dintre argumentele invocate de membrii CSP care au votat pentru promovarea evaluării externe a celor doi. Atât rapoartele Comisiei de evaluare, cât și hotărârile CSP în privința celor doi procurori, nu sunt deocamdată publice. Acestea urmează să fie făcute publice după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) se va pronunța cu privire la ele.