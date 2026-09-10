Dan Perciun propune măsuri pentru îmbunătățirea competențelor elevilor, în urma rezultatelor PISA 2025: Nou curriculum la matematică și promovarea lecturii încă de la grădiniță

Ministrul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că vor fi propuse două inițiative menite să îmbunătățească competențele similare celor evaluate în cadrul PISA ale elevilor din R. Moldova. Declarațiile vin în contextul rezultatelor PISA 2025, care arată că, deși R. Moldova a înregistrat progrese, au fost semnalate scăderi ale rezultatelor la matematică și lectură.

„Am văzut rezultatele PISA 2025 și mă bucur că performanța elevilor noștri la științe a crescut cu 5 puncte față de ediția precedentă. (…) La competențe digitale, suntem peste țările din regiune și am recuperat din diferența față de media OECD. Sunt însă și rezultate care trebuie să ne îngrijoreze: performanțele mai slabe la matematică și lectură. Este o tendință înregistrată și în alte țări participante, care ne arată clar că trebuie să îmbunătățim intervențiile în aceste domenii”, a scris ministrul Dan Perciun pe Facebook.

Potrivit ministrului Educației, în prezent, la matematică se lucrează la un nou curriculum.

„Introducem manuale estoniene, adaptate pentru clasele I-XII. Vom interveni țintit și în sprijinul profesorilor care întâmpină dificultăți, prin programe obligatorii de formare continuă”, anunță ministrul.

La limba română, pe lângă introducerea noului curriculum în 2027, Dan Perciun declară că ministerul se va concentra pe promovarea lecturii încă de la grădiniță.

„Vom continua dotarea grădinițelor cu cărți atractive și relevante pentru copii, precum și formarea cadrelor didactice, în cadrul aceluiași program. Mai mult, doar de la începutul acestui an, am alocat 6,5 milioane de lei pentru dotarea bibliotecilor școlare cu 60.000 de cărți noi. Vom continua să investim în promovarea lecturii și în accesul copiilor la cărți de calitate”, adaugă ministrul Educației.

Astfel, în perioada următoare, MEC va propune spre discuție două subiecte:

revizuirea conținutului examenelor de clasa a IX-a, cu accent pe competențe similare celor evaluate în cadrul PISA;

pilotarea opțională a 30 de minute de lectură zilnică, pentru a încuraja formarea unui obicei constant de lectură în rândul elevilor.

De asemenea, MEC anunță că va continua investițiile în școlile mari, cu specialiști și infrastructură bună – și să încurajeze părinții să opteze pentru o școală mai mare, pentru că elevii care învață în instituții mari obțin, în medie, cu 60-65 de puncte mai mult decât cei din instituțiile mici, arată rezultatele PISA.

Rezultatele elevilor din R. Moldova în cadrul PISA 2025

La științe, elevii din R. Moldova au obținut un punctaj mediu de 422 de puncte, cu 5 puncte mai mult decât în 2022 și cel mai bun din toate cele cinci participări ale țării noastre la PISA.



Un rezultat bun a fost obținut la noul domeniu „Învățarea în lumea digitală”, la care elevii din țara noastră au acumulat 452 de puncte, mai multe decât adolescenți din țări precum Bulgaria sau România, potrivit MEC.

La matematică, elevii din R. Moldova au obținut un punctaj mediu de 410 puncte, față de 414 puncte în 2022. La lectură, punctajul mediu a fost de 404 puncte, cu 7 puncte mai puțin decât la ediția precedentă.