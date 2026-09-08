Clasamentul european PISA 2025: Unde se clasează R. Moldova și România
Țara europeană cu cel mai mare punctaj obținut în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor – PISA 2025 este Estonia. În clasamentul general, Estonia ocupă locul șase, iar cel mai mare punctaj este obținut de China, urmată de Singapore.
Conform datelor PISA 2025, prima țară europeană în baza punctajului acumulat este Estonia. Aceasta este urmată de Regatul Unit și Finlanda. Pe pozițiile următoare se află Elveția, Irlanda, Austria și Polonia, Cehia, Belgia și Lituania.
În clasamentul general, România se regăsește pe locul 55, iar cu patru poziții mai jos – R. Moldova, pe locul 59, urmată de Bulgaria pe locul 60.
Primele 60 de țări (din 91 total) în baza clasamentului și punctajul acumulat:
- B-S-J-Z (China) – 597
- Singapore – 560
- Macao (China) – 541
- Taipeiul Chinez – 540
- Japonia – 538
- Estonia – 527
- Coreea (de Sud) – 526
- Regatul Unit – 511
- Canada – 510
- Noua Zeelandă* – 509
- Australia – 509
- Finlanda – 504
- Statele Unite – 502
- Elveția – 501
- Irlanda – 500
- Austria – 497
- Hong Kong (China) – 496
- Polonia – 495
- Turcia – 494
- Cehia – 490
- Belgia – 490
- Lituania – 488
- Germania – 486
- Țările de Jos (Olanda) – 485
- Suedia – 485
- Slovenia – 484
- Franța – 483
- Italia – 483
- Portugalia – 482
- Ungaria – 480
- Danemarca – 478
- Spania – 477
- Croația – 476
- Republica Slovacă – 475
- Luxemburg – 474
- Norvegia* – 470
- Letonia – 468
- Emiratele Arabe Unite – 458
- Vietnam – 457
- Malta – 453
- Regiunile ucrainene (17 din 27) – 448
- Uruguay – 445
- Chile – 442
- Israel – 442
- Islanda – 441
- Brunei Darussalam – 439
- Mauritius – 438
- Uzbekistan – 438
- Muntenegru – 435
- Albania – 435
- Qatar – 434
- Grecia – 434
- Thailanda – 432
- Serbia – 429
- România – 425
- Mongolia – 424
- Costa Rica – 424
- Georgia – 422
- Moldova – 422
- Bulgaria – 421
Una din principalele concluzii ale PISA arată o tendință de scădere a performanțelor la citire la elevi.
„De-a lungul timpului, elevii au devenit din ce în ce mai predispuși să ofere un răspuns pripit, superficial și incorect și din ce în ce mai puțin dispuși să dedice timpul și efortul necesare unui răspuns corect”, spun concluziile PISA 2025.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a prezentat marți, 8 septembrie 2026, rezultatele R. Moldova în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor – PISA 2025. Deși R. Moldova a înregistrat progrese, au fost semnalate scăderi ale rezultatelor la matematică și lectură, comparativ cu rezultatele ediției trecute din 2022.