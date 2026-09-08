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Clasamentul european PISA 2025: Unde se clasează R. Moldova și România

Sursa foto: Guvernul R. Moldova/ Facebook

Țara europeană cu cel mai mare punctaj obținut în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor – PISA 2025 este Estonia. În clasamentul general, Estonia ocupă locul șase, iar cel mai mare punctaj este obținut de China, urmată de Singapore.

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Conform datelor PISA 2025, prima țară europeană în baza punctajului acumulat este Estonia. Aceasta este urmată de Regatul Unit și Finlanda. Pe pozițiile următoare se află Elveția, Irlanda, Austria și Polonia, Cehia, Belgia și Lituania.

În clasamentul general, România se regăsește pe locul 55, iar cu patru poziții mai jos – R. Moldova, pe locul 59, urmată de Bulgaria pe locul 60.

Primele 60 de țări (din 91 total) în baza clasamentului și punctajul acumulat:

  1. B-S-J-Z (China) – 597
  2. Singapore – 560
  3. Macao (China) – 541
  4. Taipeiul Chinez – 540
  5. Japonia – 538
  6. Estonia – 527
  7. Coreea (de Sud) – 526
  8. Regatul Unit – 511
  9. Canada – 510
  10. Noua Zeelandă* – 509
  11. Australia – 509
  12. Finlanda – 504
  13. Statele Unite – 502
  14. Elveția – 501
  15. Irlanda – 500
  16. Austria – 497
  17. Hong Kong (China) – 496
  18. Polonia – 495
  19. Turcia – 494
  20. Cehia – 490
  21. Belgia – 490
  22. Lituania – 488
  23. Germania – 486
  24. Țările de Jos (Olanda) – 485
  25. Suedia – 485
  26. Slovenia – 484
  27. Franța – 483
  28. Italia – 483
  29. Portugalia – 482
  30. Ungaria – 480
  31. Danemarca – 478
  32. Spania – 477
  33. Croația – 476
  34. Republica Slovacă – 475
  35. Luxemburg – 474
  36. Norvegia* – 470
  37. Letonia – 468
  38. Emiratele Arabe Unite – 458
  39. Vietnam – 457
  40. Malta – 453
  41. Regiunile ucrainene (17 din 27) – 448
  42. Uruguay – 445
  43. Chile – 442
  44. Israel – 442
  45. Islanda – 441
  46. Brunei Darussalam – 439
  47. Mauritius – 438
  48. Uzbekistan – 438
  49. Muntenegru – 435
  50. Albania – 435
  51. Qatar – 434
  52. Grecia – 434
  53. Thailanda – 432
  54. Serbia – 429
  55. România – 425
  56. Mongolia – 424
  57. Costa Rica – 424
  58. Georgia – 422
  59. Moldova – 422
  60. Bulgaria – 421

Una din principalele concluzii ale PISA arată o tendință de scădere a performanțelor la citire la elevi.

„De-a lungul timpului, elevii au devenit din ce în ce mai predispuși să ofere un răspuns pripit, superficial și incorect și din ce în ce mai puțin dispuși să dedice timpul și efortul necesare unui răspuns corect”, spun concluziile PISA 2025.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a prezentat marți, 8 septembrie 2026, rezultatele R. Moldova în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor – PISA 2025. Deși R. Moldova a înregistrat progrese, au fost semnalate scăderi ale rezultatelor la matematică și lectură, comparativ cu rezultatele ediției trecute din 2022.

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