Clasamentul european PISA 2025: Unde se clasează R. Moldova și România

Țara europeană cu cel mai mare punctaj obținut în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor – PISA 2025 este Estonia. În clasamentul general, Estonia ocupă locul șase, iar cel mai mare punctaj este obținut de China, urmată de Singapore.

Conform datelor PISA 2025, prima țară europeană în baza punctajului acumulat este Estonia. Aceasta este urmată de Regatul Unit și Finlanda. Pe pozițiile următoare se află Elveția, Irlanda, Austria și Polonia, Cehia, Belgia și Lituania.

În clasamentul general, România se regăsește pe locul 55, iar cu patru poziții mai jos – R. Moldova, pe locul 59, urmată de Bulgaria pe locul 60.

Primele 60 de țări (din 91 total) în baza clasamentului și punctajul acumulat:

B-S-J-Z (China) – 597 Singapore – 560 Macao (China) – 541 Taipeiul Chinez – 540 Japonia – 538 Estonia – 527 Coreea (de Sud) – 526 Regatul Unit – 511 Canada – 510 Noua Zeelandă* – 509 Australia – 509 Finlanda – 504 Statele Unite – 502 Elveția – 501 Irlanda – 500 Austria – 497 Hong Kong (China) – 496 Polonia – 495 Turcia – 494 Cehia – 490 Belgia – 490 Lituania – 488 Germania – 486 Țările de Jos (Olanda) – 485 Suedia – 485 Slovenia – 484 Franța – 483 Italia – 483 Portugalia – 482 Ungaria – 480 Danemarca – 478 Spania – 477 Croația – 476 Republica Slovacă – 475 Luxemburg – 474 Norvegia* – 470 Letonia – 468 Emiratele Arabe Unite – 458 Vietnam – 457 Malta – 453 Regiunile ucrainene (17 din 27) – 448 Uruguay – 445 Chile – 442 Israel – 442 Islanda – 441 Brunei Darussalam – 439 Mauritius – 438 Uzbekistan – 438 Muntenegru – 435 Albania – 435 Qatar – 434 Grecia – 434 Thailanda – 432 Serbia – 429 România – 425 Mongolia – 424 Costa Rica – 424 Georgia – 422 Moldova – 422 Bulgaria – 421

Una din principalele concluzii ale PISA arată o tendință de scădere a performanțelor la citire la elevi.

„De-a lungul timpului, elevii au devenit din ce în ce mai predispuși să ofere un răspuns pripit, superficial și incorect și din ce în ce mai puțin dispuși să dedice timpul și efortul necesare unui răspuns corect”, spun concluziile PISA 2025.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a prezentat marți, 8 septembrie 2026, rezultatele R. Moldova în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor – PISA 2025. Deși R. Moldova a înregistrat progrese, au fost semnalate scăderi ale rezultatelor la matematică și lectură, comparativ cu rezultatele ediției trecute din 2022.