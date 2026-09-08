Rezultatele elevilor din R. Moldova în cadrul PISA 2025: Record la științe, dar scăderi la matematică și lectură

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a prezentat marți, 8 septembrie 2026, rezultatele R. Moldova în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor – PISA 2025. Deși R. Moldova a înregistrat progrese, au fost semnalate scăderi ale rezultatelor la matematică și lectură, comparativ cu rezultatele ediției trecute din 2022.

Un rezultat bun a fost obținut la noul domeniu „Învățarea în lumea digitală”, la care elevii din țara noastră au acumulat 452 de puncte, mai multe decât adolescenți din țări precum Bulgaria sau România, potrivit MEC.

La științe, elevii din R. Moldova au obținut un punctaj mediu de 422 de puncte, cu 5 puncte mai mult decât în 2022 și cel mai bun din toate cele cinci participări ale țării noastre la PISA.

Potrivit MEC, progresul se datorează faptului că instituțiile de învățământ au fost dotate cu laboratoare moderne de fizică, chimie, biologie și informatică, echipamente pentru experimente, robotică educațională și proiectare 3D.

O apropiere de media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) se constată și în celelalte două domenii evaluate. La matematică, diferența s-a redus de la 99 la 53 de puncte, iar la lectură – de la 105 la 57 de puncte.

„La matematică, elevii din R. Moldova au obținut un punctaj mediu de 410 puncte, față de 414 puncte în 2022. La lectură, punctajul mediu a fost de 404 puncte, cu 7 puncte mai puțin decât la ediția precedentă.

De remarcat că, scăderi ale rezultatelor la matematică și lectură au fost înregistrate și în mai multe dintre țările participante. Datele arată că R. Moldova trebuie să consolideze intervențiile în aceste două domenii, cu accent pe înțelegerea textului, aplicarea cunoștințelor și rezolvarea problemelor”, comunică MEC.

O noutate a ediției PISA 2025 este evaluarea domeniului „Învățarea în lumea digitală”. Aceasta urmărește, între altele, capacitatea elevilor de a utiliza instrumentele digitale pentru a explora informații, a testa soluții și a rezolva probleme.

„R. Moldova a obținut 452 de puncte la acest domeniu, un rezultat mai mare decât cel înregistrat de România, Bulgaria și Georgia”, potrivit MEC.

Raportul național PISA 2025 arată o legătură directă între numărul de elevi din instituția de învățământ și rezultatele obținute. În toate cele trei domenii, elevii care învață în instituții mari obțin, în medie, cu 60–65 de puncte mai mult decât cei din instituțiile mici.

„La științe, de exemplu, 58,6% dintre elevii din instituțiile mici nu ating nivelul de bază al competențelor, comparativ cu 28% dintre elevii din instituțiile mari. La matematică 68% dintre elevii din instituțiile mici nu ating nivelul de bază, comparativ cu 37,4% dintre elevii din instituțiile mari, iar la citire/lectură valorile date sunt de 65% pentru elevii din instituțiile mici și de 32,3% pentru elevii din instituțiile mari”, informează ministerul.

La PISA 2025 au participat circa 6600 de elevi de 15 ani din R. Moldova. Aceștia au susținut, timp de două ore, probe la științe, lectură, matematică și „Învățarea în lumea digitală”.

Testele PISA nu reproduc curriculumul școlar al unei anumite țări. Ele evaluează în ce măsură elevii aflați la finele învățământului obligatoriu pot utiliza cunoștințele și competențele dobândite pentru a rezolva probleme și situații din viața reală.

Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor este inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și se desfășoară o dată la trei ani. Datele obținute ajută autoritățile să identifice dificultățile din sistem, să stabilească obiective măsurabile și să adapteze politicile educaționale.

Republica Moldova participă la PISA din 2009, ediția din 2025 fiind cea de-a cincea participare a țării. Atât evaluarea din 2022, cât și cea din 2025 au fost administrate în format digital, ceea ce asigură un grad ridicat de comparabilitate metodologică între cele două ediții.