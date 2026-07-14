Cresc prețurile la carburanți. ANRE: „Evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu influențează cotațiile internaționale ale produselor petroliere”

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat marți, 14 iulie, că se atestă o majorare a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, indicator care influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă.

ANRE monitorizează evoluțiile de pe piețele internaționale ale produselor petroliere, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al reluării acțiunilor militare în regiune.

„Ultimele evoluții geopolitice au determinat creșterea incertitudinilor pe piețele energetice internaționale, inclusiv ca urmare a riscurilor asociate securității rutelor strategice de transport și aprovizionare. În acest context, se atestă o majorare a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, indicator care influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă. Pentru Republica Moldova, dependentă integral de importurile de produse petroliere, evoluțiile de pe piața internațională reprezintă un factor important în stabilirea prețurilor maximale de comercializare cu amănuntul. Conform metodologiei aprobate, ANRE ia în calcul indicatorii internaționali de referință, inclusiv cotațiile Platts, precum și alte componente prevăzute de cadrul normativ”, a comunicat ANRE.

În aceste condiții, pentru data de 15 iulie, ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard:

28,38 lei/litru – pentru benzina COR 95, (+10 bani);

26,67 lei/litru – pentru motorina standard, (+ 39 bani).

Statele Unite au reinstituit blocada navală asupra Iranului și vor percepe o taxă de 20% pentru toate mărfurile transportate prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat luni, 13 iulie, președintele american Donald Trump, după ce Teheranul a afirmat că a închis ruta maritimă strategică.