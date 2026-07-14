VIDEO Militarii moldoveni au defilat pe Champs-Élysées, la parada de Ziua Națională a Franței

Mați, 14 iulie, grupul port drapel al Companiei Gărzii de Onoare al Armatei Naționale a defilat la parada militară de la Paris, organizată cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze.

Ministerul Apărării a distribuit câteva secvențe video în care apar militarii Armatei Naționale:

Potrivit datelor prezentate de Ministerul francez al Forțelor Armate, la eveniment au participat în jur de 8 500 de militari și reprezentanți ai structurilor de securitate. La paradă au fost implicate 98 de aeronave, 33 de elicoptere, 315 vehicule dintre care 98 motociclete și 193 de cai.

„Participarea militarilor moldoveni la una dintre cele mai importante ceremonii militare organizate în Franța contribuie la consolidarea relațiilor de cooperare cu armatele statelor partenere”, a notat ministerul de resort.

Pentru militarii din R. Moldova, aceasta a fost a doua participare la parada de Ziua Națională a Franței.