Cum să te asiguri că apartamentul pe care vrei să-l cumperi a fost construit legal și are actele în regulă? INST a lansat „Ghidul Cumpărătorului”

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) a lansat marți, 14 iulie, „Ghidul Cumpărătorului” – un instrument practic destinat persoanelor care intenționează să achiziționeze o locuință în R. Moldova.

Conform unui comunicat de presă emis de MIDR, ministrul Vladimir Bolea a subliniat că protejarea cetățenilor împotriva fraudelor și a construcțiilor ilegale reprezintă o responsabilitate a statului, iar Ghidul oferă informațiile necesare pentru ca oamenii să poată verifica din timp dacă locuința pe care intenționează să o cumpere respectă toate cerințele legale.

„Prin lansarea „Ghidului Cumpărătorului”, le oferim cetățenilor un instrument concret care îi ajută să facă alegeri sigure și să își protejeze investiția. Pentru foarte mulți moldoveni, o locuință înseamnă munca de o viață, iar statul are obligația să îi protejeze de fraude și de construcțiile ilegale. Atunci când cineva construiește mai multe etaje decât permite autorizația sau vinde apartamente în clădiri care nu corespund prevederilor legale, nu vorbim despre o simplă abatere, ci despre o fraudă care afectează direct oamenii”, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

Directorul INST, Sergiu Chircu, a afirmat că instituția înregistrează frecvent petiții din partea cetățenilor care au achitat integral locuințe ce nu au fost date în exploatare, au cumpărat apartamente în blocuri cu documentație neconformă sau au semnat contracte fără a „verifica actele esențiale”. În acest context, Ghidul a fost elaborat pentru a ajuta cetățenii să identifice din timp eventualele riscuri și să ia decizii informate înainte de semnarea contractelor.

Ghidul prezintă recomandări atât pentru achiziționarea unui apartament într-un bloc deja dat în exploatare, cât și pentru procurarea unei locuințe aflate în construcție. Acesta explică ce documente trebuie solicitate și verificate înainte de încheierea tranzacției, de la extrasul din Registrul Bunurilor Imobile și planul geometric actualizat, până la autorizația de construire, documentația de proiect și registrele publice disponibile pe pagina web a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

„Ghidul Cumpărătorului” va fi disponibil gratuit atât în format electronic, pe pagina oficială a Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, cât și în format tipărit, urmând să fie distribuit în punctele de acces public, inclusiv în cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale R. Moldova. Acesta nu a fost disponibil online imediat după conferința de presă în care a fost prezentat.