Trump anunță că a reimpus blocada navală asupra Iranului: taxe de 20% pentru toate mărfurile transportate prin Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite reinstituie blocada navală asupra Iranului și vor percepe o taxă de 20% pentru toate mărfurile transportate prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat luni, 13 iulie, președintele american Donald Trump, după ce Teheranul a afirmat că a închis ruta maritimă strategică.

„Strâmtoarea Ormuz este DESCHISĂ și va rămâne DESCHISĂ, cu sau fără Iran. Reinstituim BLOCADA asupra IRANULUI”, a scris Trump, într-un mesajpublicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social.

„SUA (…) vor primi o rambursare de 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate, pentru acoperirea tuturor costurilor necesare asigurării siguranței și securității acestei zone extrem de instabile a lumii”, a firmat liderul de la Casa Albă.

Acesta a precizat că procesul va începe „imediat”, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Toate celelalte țări vor avea acces echitabil și liber la strâmtoare, a afirmat Trump.

Mai devreme în cursul zilei de luni, Gardienii Revoluției au revendicat noi atacuri asupra unor facilități americane din Oman și Bahrein, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul organizației.

„Pe lângă vizarea facilităților și infrastructurii militare americane din Juffair, în Bahrein, unde au izbucnit incendii, forțele navale ale Gardienilor Revoluției au vizat și distrus” sisteme radar, inclusiv un radar pentru detectarea navelor în Oman, conform comunicatului, citat de AFP și Agerpres.

La rândul ei, armata iordaniană a anunțat luni că a doborât patru rachete iraniene deasupra teritoriului său, rachete despre care Teheranul a afirmat că vizau țara ca represalii la loviturile americane.

„În această dimineață, în zori, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și doborât patru rachete care pătrunseseră în spațiul aerian iordanian dinspre teritoriul iranian”, a declarat o sursă oficială din cadrul Statului Major iordanian, adăugând că nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Armata americană a anunțat duminică seara că a lansat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului pentru a împiedica Teheranul să atace nave în Strâmtoarea Ormuz.