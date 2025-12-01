„Crede-mă și pe mine, n-am făcut așa mare greșeală”. Doi șoferi au încercat să ofere mită polițiștilor pentru a nu fi sancționați, după ce au condus în stare de ebrietate

În acest weekend, polițiștii din Orhei au stopat doi șoferi care conduceau în stare de ebrietate și au încercat să ofere mită pentru a nu fi sancționați, potrivit înregistrărilor publicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Primul caz a avut loc sâmbătă, 29 noiembrie, în Camencea: un tânăr de 25 de ani, fără permis și cu mașina fără revizie și asigurare, a fost depistat cu 0,56 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a încercat să lase 5400 de lei în portiera mașinii de poliție, pentru a nu fi documentat.

„Poate facem cumva să fie bine, hai vă rog. (…) Crede-mă și pe mine, n-am mai făcut așa mare greșeală”, spune șoferul către ofițeri, potrivit înregistrării publicate de Poliție.

Al doilea șofer, de 32 de ani, a fost stopat noaptea trecută, 30 noiembrie, pe strada Mihail Sadoveanu din Orhei. Testul Drager a arătat 0,63 mg/l alcool, iar bărbatul a încercat să ofere 500 de euro polițiștilor.

În ambele situații, bărbații au fost înlăturați de la volan, iar vehiculele duse la parcarea specială.

Cazurile sunt investigate conform legislației în vigoare.