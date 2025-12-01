Se va prezenta la ședințele de judecată? Plahotniuc anunță că a finalizat procesul de examinare a materialelor dosarului „Frauda bancară”

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, anunță luni, 1 decembrie, că a finalizat procesul de examinare a materialelor dosarului său și că urmează să participe la ședințele de judecată.

Într-un nou mesaj publicat pe Facebook, prin intermediul avocaților săi, fostul lider al Partidului Democrat susține în continuare că dosarul în care este vizat este „absolut politic”.

De asemenea, Plahotniuc anunță că va cere judecătorilor accesul „tuturor jurnaliștilor” și „filmarea întregii ședințe de judecată”, asta deși legislația nu prevede acest lucru. Înregistrarea video poate fi făcută doar la deschiderea ședinței de judecată și la pronunțarea unei hotărâri.

„(…) Acum, în sfârșit, fac ultimele pregătiri ca în curând să particip la ședințele de judecată și să le prezint magistraților propriile mele argumente și dovezi vizavi de acuzațiile nefondate în acest dosar absolut politic (…).

(…) Vreau să facem cât mai multă lumină și dreptate în examinarea faptelor din trecut, fapte despre care unii în prezent preferă să uite. Și mă refer aici la cei care fac azi tot posibilul să urgenteze și să finalizeze în mod ilegal procesul de judecată pe acest dosar, pentru a ieși ei înșiși de sub bătaia legii pentru acțiunile și deciziile lor din perioada furtului miliardului”, a spus oligarhul.

Vladimir Plahotniuc, aflat în Penitenciarul nr. 13 din capitală, a fost extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie 2025. Acesta a părăsit R. Moldova în 2019, în mod clandestin, la scurt timp după ce a pierdut puterea.

Săptămâna trecută, au avut loc mai multe ședințe de judecată în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc.

Procesul de cercetare a proceselor-verbale ce descriu acțiunile întreprinse de procurori la faza de urmărire penală în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a ajuns la jumătate. Dintre cele aproape 100 de volume din dosar, în doar trei ședințe, au fost examinate procesele-verbale cuprinse în 55 de volume, 15 dintre acestea fiind cercetate în ședința de luni, 24 noiembrie 2025. Examinarea a continuat tot în lipsa inculpatului Plahotniuc, care a rugat 1să nu fie escortat”, invocând același motiv: studierea materialelor cauzei.

Procurorul de caz a menționat anteior că imediat ce va fi finalizată etapa de cercetare a acestor procese-verbale, urmează cercetarea „nemijlocită a actelor ridicate” în cadrul acțiunilor de urmărire penală.

Chiar de la începutul examinării dosarului penal în care este vizat, Vladimir Plahotniuc a refuzat să se prezinte în fața judecătorilor, invocând că studiază materialele cauzei.

Potrivit avocaului său, până la 13 noiembrie 2025, Vladimir Plahotniuc a studiat „mai mult de 90 de volume din cele 100” din dosar. Acesta a reclamat din nou „condiții” nefavorabile lui Plahotniuc în procesul de studiere a materialelor din dosar.