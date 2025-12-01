Prezență slabă la așa-numitul scrutin din regiunea transnistreană

În regiunea transnistreană au avut loc duminică, 30 noiembrie, așa-zisele alegeri legislative și locale. Potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală de la Tiraspol, la urne s-au prezentat 102.655 de cetățeni, ceea ce reprezintă doar 26,01% din totalul alegătorilor înscriși.

În urma acestui scrutin, ar urma să fie aleși 33 de deputați în așa-numitul Consiliul Suprem, 469 de consilieri locali și 76 de șefi de localități. Pentru desfășurarea votării, autoritățile de la Tiraspol au deschis 246 de secții, care au funcționat între orele 08:00 și 20:00.

Listele electorale au inclus 45 de candidați înregistrați, dintre care 22 sunt membri actuali ai pretinsului Consiliu Suprem. În prezent, 29 dintre cele 33 de mandate din acest Soviet Suprem sunt deținute de reprezentanții partidului „Обновление” (Reînnoire), despre care Promo-Lex scrie că este afiliat holdingului Sheriff, iar conducerea regiunii este asigurată de Vadim Krasnoselski care, la fel, se bucură de același sprijin.

Autoritățile de la Chișinău, au menționat de repetate ori că regiunea transnistreană și puterea de acolo primește sprijin politic și economic din Federația Rusă, iar „alegerile” la care sunt chemați cetățenii acestei regiuni sunt ilegale și nelegitime.

Legislația electorală din regiunea transnistreană nu prevede un prag minim de participare pentru validarea „alegerilor”. Astfel, rezultatele sunt confirmate indiferent de nivelul prezenței la vot. Conform datelor de la Tiraspol, „scrutinul” a fost monitorizat și de observatori internaționali din Federația Rusă. Alte autorități nu trimit observatori, pentru că regiunea nu este recunoscută de nicio țară.

Andrei Curăraru, expert Watchdog.md consideră că „în Transnistria, alegerile nu decid cine e la putere, doar îi confirmă. Pe 30 noiembrie 2025, regimul de la Tiraspol simulează din nou un vot liber într-un teritoriu fără opoziție, presă independentă sau control juridic”.

Zona de Securitate a scris despre cum înainte de „alegerile” programate, politicieni și activiști publici din Rusia au lansat sincronizat apeluri către locuitorii regiunii. În aceste apeluri au sesizat un termen nou pentru retorica rusească: „poporul transnistrean”. Oamenilor li se cerea să perceapă aceste „alegeri” ca pe o testare a capacității de a „arăta lumii, prietenilor și dușmanilor” loialitatea față de Rusia.

De la încheierea scrutinului, Comisia Electorală de la Tiraspol încă nu a anunțat rezultatele finale, ultimul update fiind ieri la ora 20:00.



