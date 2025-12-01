Oligarhul Ilan Șor, aflat în Federația Rusă, anunță închiderea „proiectelor sociale” din R. Moldova și crearea unui „front național comun”

Oligarhul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălarea banilor în dosarul „Frauda bancară”, anunță că-și închide „proiectele sociale” din R. Moldova. Anunțul a fost făcut luni, 1 decembrie, pe Telegram.

Fostul deputat fugar, care se ascunde de justiția moldovenească în Federația Rusă, acuză președinta Maia Sandu și partidul de guvernământ că „au blocat toate posibilitățile tehnice de a ajuta oamenii”.

„(…) Astăzi, cu inima grea, anunț că sunt nevoit să închid proiectele mele sociale din R. Moldova, care tot acest timp i-au ajutat pe oameni să supraviețuiască (…). Fondurile pe care le transferăm sunt blocate total, angajații noștri sunt arestați — vedeți și știți cu toții acest lucru (…). Doar în ultimele șase luni, Sandu a blocat și pur și simplu a furat 50 de milioane de dolari pe care i-am direcționat pentru susținerea cetățenilor Moldovei (…”), a spus Ilan Șor.

Totodată, fugarul penal anunță crearea unui „front național comun”.

„(…) Prima sarcină este să-i scoată din închisoare și din necaz pe cei persecutați de sandiști. Oamenii noștri nu-i vom lăsa și nu-i vom uita. A doua sarcină — să dărâmăm regimul. Ajutorul pentru oameni și proiectele sociale vor fi reluate în totalitate imediat ce se va schimba această putere animalică, care îi persecută pe oameni doar pentru faptul că îi ajutăm (…)”, a mai spus Șor.

Politolog: „Era Șor în R. Moldova s-a încheiat”

După anunțul oligarhului, analistul politic Vitalie Andrievschi a scris pe Facebook că „ieșirea lui Șor din scenă nu pare o decizie spontană, ci un element al unui proces mult mai amplu”. Acesta a explicat că Kremlinul încearcă acum „să-și reseteze influența în R. Moldova, să scape de figurile toxice și să pregătească proiecte noi, mai ușor de controlat”.

„Ilan Șor, care se ascunde în Rusia de justiția moldovenească, a anunțat încheierea „proiectelor sale sociale” în R. Moldova. După cum susține oligarhul fugar, organele de drept din R. Moldova au confiscat sau blocat aproximativ 50 de milioane de dolari, pe care el pretinde că îi direcționa pentru susținerea cetățenilor. Cel mai probabil, Șor a triplat această sumă, punând o parte semnificativă în propriul buzunar.

Este important de subliniat: transferurile de fonduri către conturile PSB (bancă rusească, n.red.) prin structurile lui Șor în R. Moldova sunt calificate drept contravenție administrativă — amenda poate ajunge la 1,5 mii de euro, iar autoritățile deja blochează astfel de operațiuni. Asta înseamnă că schema „asistenței sociale”, construită pe fluxuri financiare ilegale, s-a epuizat de facto.

Șor a mai anunțat demisii iminente și retragerea din funcții a politicienilor și activiștilor care făceau parte din sfera lui de influență. Nu este exclus să vedem o „resetare” pe scară largă a cadrelor pe care le folosea pentru a influența politica locală.

În același timp, oligarhul fugar promite să „continue lupta” cu PAS și Maia Sandu, dar deja „într-un nou format”. După cum arată practica, astfel de declarații sunt făcute atunci când instrumentele reale de influență sunt distruse, iar puterea de impact se prăbușește accelerat (…).

Ce înseamnă asta pentru R. Moldova:

1. Era Șor în R. Moldova s-a încheiat. Schema de cumpărare a alegătorilor, bazată pe valize cu bani, nu mai funcționează.

2. Curatorii ruși își reorganizează strategia. Acest lucru poate însemna apariția unor noi proiecte politice create „de la zero”.

3. Organele de drept din Moldova au demonstrat eficiență. Blocarea rețelelor financiare l-a lipsit pe Șor de principalul său instrument de influență.

4. Câmpul politic se curăță de cei mai distructivi actori. Demisiile oamenilor lui Șor sunt doar începutul.

Șor nu mai poate juca rolul pe care l-a avut în ultimii ani. Fluxurile financiare sunt întrerupte, curatorii s-au schimbat, iar câmpul politic se transformă. Și dacă anterior era un instrument convenabil de destabilizare, astăzi a devenit un activ împovărător, gălăgios și problematic”, consideră analistul politic.

În 2015, după ce a fost ales primar de Orhei, Ilan Şor a deschis primele patru magazine sociale la Orhei. În timpul campaniei electorale din toamna anului 2016, dar şi în lunile care au urmat, proiectul a fost extins în mai multe oraşe din R. Moldova. „Merișor” este unul dintre așa-numitele proiecte sociale ale oligarhului.

În septembrie 2025, ZdG și CU SENS au scris că, timp de mai bine de trei ani, mai multe magazine sociale ambulante, pe patru roți, care făceau parte din rețeaua „Merișor”, a cărei beneficiar final este politicianul fugar la Moscova, Ilan Șor, au activat la limita legii. Și asta, din cauza unor angajați ai unor subdiviziuni teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care au emis autorizații sanitar-veterinare de funcționare, contrar legii. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu fusese tras la răspundere, inclusiv pentru că șefii ANSA de la Chișinău au ales să rezolve cazul, se pare, printr-o soluție de compromis.

llan Șor, liderul fostului partid „Șor”, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019, după căderea regimului Plahotniuc, a fost condamnat pe 13 aprilie 2023 de magistrații Curții de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de 5 ani. Conform Procuraturii Anticorupție (PA), Ilan Șor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii. Condamnarea definitivă a lui Șor a fost menținută și de Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Ultima traversare oficială a frontierei de stat de către Șor a avut loc la data de 17 august 2018, pe sensul de intrare în R. Moldova.

„(…) Potrivit informației oficiale disponibile în ultima perioadă, începând cu luna noiembrie 2023, Șor circulă și are diverse întrevederi cu oficiali din alte state, în special din Federația Rusă, fapt despre care urmăritul comunică personal în postări publicate pe rețelele de socializare”, relatau anterior oamenii legii.

Șor a locuit o perioadă în Israel, iar acum se ascunde de justiția moldovenească în Rusia.