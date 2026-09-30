Corpul neînsuflețit al unei femei, găsit pe acoperișul unui bloc de locuit din capitală. Concubinul femeii urmează a fi reținut

În seara de 30 septembrie, Poliția capitalei a fost sesizată despre depistarea unei persoane inconștiente pe acoperișul unui bloc de locuit din sectorul Centru al capitalei. La fața locului, oamenii legii au depistat corpul neînsuflețit al unei femei de 50 de ani, comunică IGP.

Preliminar s-a stabilit că aceasta s-ar fi aruncat de la etajul șase al apartamentului în care locuia, căzând pe acoperișul unui nivel inferior al blocului.

„În urma examinării efectuate de medicul legist, pe corpul femeii nu au fost depistate alte semne de moarte violentă, decât leziuni caracteristice căderii de la înălțime. În cadrul cercetărilor, oamenii legii au stabilit că, anterior producerii tragediei, între femeie și concubinul acesteia ar fi izbucnit un conflict”, potrivit Poliției.

Pe caz a fost pornită o cauză penală, iar concubinul femeii, de 64 de ani, urmează a fi reținut pentru 72 de ore, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului.