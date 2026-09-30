Accident rutier pe bulevardul Dacia din capitală: Cinci persoane au fost transportate la spital

Poliția capitalei documentează circumstanțele unui accident rutier produs pe bulevardul Dacia din Chișinău pe 30 septembrie, în urma căruia cinci persoane au fost transportate la spital, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

„Preliminar, polițiștii au stabilit că un bărbat de 49 de ani, conducător al unui autobuz de rută, pentru a evita o coliziune cu un alt automobil, a schimbat direcția de deplasare, după care a intrat în coliziune cu o Toyota. În urma impactului, autobuzul a tamponat succesiv alte patru automobile, de mărcile Skoda, Kia (2) și Ford”, conform IGP.

În urma impactului, cinci persoane din diferite autoturisme au fost transportate la spital pentru investigații medicale. Toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului rutier urmează a fi stabilite în cadrul documentării cazului.

Informațiile prezentate sunt preliminare și pot suferi modificări în funcție de rezultatele documentării, precizează Poliția.