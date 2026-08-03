Codul galben de caniculă se prelungește: Temperaturile vor ajunge până la +36°C

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis luni, 3 august, o nouă avertizare meteorologică de cod galben de caniculă, valabilă pentru ziua de 4 august, pe întreg teritoriul R. Moldova.

„În intervalul menționat, pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+35°C, izolat – până la +36°C”, se arată în avertizarea meteo.

foto: SHS

Recomandările CNMC pe timp de caniculă: