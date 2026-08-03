Patru cazuri de escrocherie telefonică, înregistrate în weekend: O femeie din Briceni a transferat peste 114 mii de lei unor persoane care s-au prezentat drept „consultanți în investiții”

În perioada 31 iulie – 2 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP) înregistrat patru cazuri de escrocherie telefonică, dintre care trei au fost comise anterior, însă raportate abia acum de victime. Prejudiciul total cauzat depășește 366 de mii de lei, comunică Poliția.

Cel mai semnificativ caz a fost înregistrat în raionul Briceni. În perioada 6–30 iulie, o femeie de 27 de ani, a fost contactată prin aplicația WhatsApp de persoane care s-au prezentat drept consultanți în investiții.

„Sub pretextul obținerii unor profituri considerabile, aceasta a fost convinsă să efectueze mai multe transferuri bancare, inclusiv din credite, împrumuturi și economii personale. Prejudiciul cauzat se ridică la 114.515 lei”, informează IGP.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 95 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să provoace prejudicii.

Poliția R. Moldova îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor sau mesajelor primite de la persoane necunoscute, să nu transfere bani în baza unor promisiuni de câștig rapid și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor.