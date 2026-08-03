129 de licee teoretice din R. Moldova au înregistrat o rată de promovare de 100% în sesiunea de bacalaureat 2026

În sesiunea de bacalaureat 2026, 129 de licee teoretice au înregistrat o rată de promovare de 100%, iar 33 dintre acestea au obținut și o medie generală a absolvenților mai mare de 8. MEC și ANCE au publicat clasamentul instituțiilor de învățământ întocmit în baza rezultatelor finale ale examenului național de bacalaureat, sesiunea 2026

Comparativ cu anul trecut, numărul liceelor cu promovare integrală s-a menținut la un nivel similar (129 față de 130), în timp ce numărul instituțiilor care au îndeplinit și criteriul unei medii generale peste 8 a crescut de la 23 la 33.

La examenul național de bacalaureat 2026 au participat 364 de instituții de învățământ: 312 licee teoretice, 47 de colegii și 5 instituții de învățământ superior.

Topul liceelor în baza rezultatelor obținute în sesiunea 2026:

Rezultatele Examenului Național de Bacalaureat În Liceele Teoretice, Sesiunea 2026 by Ziarul de Gardă

În sesiunea din acest an au fost admiși 18.437 de candidați: 11.887 de absolvenți ai liceelor, 3.917 din colegii și centre de excelență, 243 din instituții de învățământ superior, 551 de candidați înscriși în regim de externat și 1.839 de restanțieri din sesiunile anterioare.

Rezultatele finale ale sesiunii 2026 confirmă creșterea performanțelor școlare: numărul absolvenților care au obținut media generală 10 la examenul național de bacalaureat a crescut de la 89 în 2025 la 114 în acest an. În același timp, s-a majorat și numărul candidaților care au încheiat examenul cu medii de cel puțin 7,00, 8,00 și 9,00