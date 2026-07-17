Guvernul Tofan: Patru ministere vor avea noi conducători. Cine sunt miniștrii care își păstrează funcțiile

Premierul desemnat Vasile Tofan a prezentat astăzi, 17 iulie, noua componență a Cabinetului de miniștri, care include atât membri ai fostului Guvern, cât și patru nume noi. Schimbări au fost operate la Ministerele Agriculturii și Industriei Alimentare, Sănătății, Finanțelor și Culturii.

La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga va fi înlocuită de Radu Musteață, actualul director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Musteață are experiență în administrația publică și în domeniul siguranței alimentelor, activând în mai multe funcții de conducere în cadrul ANSA.

Un nou ministru va fi și la Ministerul Sănătății. Alexandru Gasnaș, fost consilier al președintei Maia Sandu în domeniul sănătății și fost secretar de stat la Ministerul Sănătății, îl va înlocui pe Emil Ceban. Gasnaș este medic neurolog, conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și a condus Departamentul de Neurologie, Boli Interne și Epileptologie al Institutului de Medicină Urgentă.

La Ministerul Finanțelor revine Victoria Belous, care a mai ocupat această funcție în Guvernul Recean, în perioada iulie 2024 – noiembrie 2025. Ea îl va înlocui pe Andrian Gavriliță. Belous renunță astfel la mandatul de deputat și la funcția de președintă a Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Anterior, aceasta a activat timp de 17 ani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, unde a ocupat mai multe funcții, inclusiv cea de director adjunct.

La Ministerul Culturii, Cristian Jardan va fi înlocuit de Dan Suruceanu, care a deținut, din 2023 până în prezent, funcția de viceadministrator al SRL „Arena Națională”.

În rest, componența Guvernului rămâne neschimbată. Funcțiile de vicepremier vor fi deținute în continuare de Eugeniu Osmochescu, Vladimir Bolea, Mihai Popșoi, Cristina Gherasimov și Valeriu Chiveri.

De asemenea, Dan Perciun va rămâne ministru al Educației și Cercetării, Daniella Misail-Nichitin – ministră a Afacerilor Interne, Vladislav Cojuhari – ministru al Justiției, Natalia Plugaru – ministră a Muncii și Protecției Sociale, Gheorghe Hajder – ministru al Mediului, Anatolie Nosatîi – ministru al Apărării, iar Dorin Junghietu va continua să conducă Ministerul Energiei, iar Alexei Buzu își păstrează funcția de secretar general al Guvernului.

Vasile Tofan a declarat că pe 21 iulie va merge în Parlament cu noua echipă guvernamentală și cu programul de guvernare. Premierul desemnat a spus că obiectivul noii echipe este să imprime instituțiilor statului „un ritm accelerat de lucru” și să continue realizarea obiectivelor importante pentru Republica Moldova.