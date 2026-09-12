VIDEO Cât va rezista Guvernul Tofan? Băluțel: „Sunt destul de sigur că o să ajungem la următorul ciclu electoral împreună cu domnul Tofan în calitate de prim-ministru”

„Eu sunt destul de sigur că o să ajungem la următorul ciclu electoral împreună cu domnul Tofan în calitate de prim-ministru”, a declarat Adrian Băluțel, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, întrebat fiind cât va rezista Guvernul Tofan. Declarația a fost făcută în cadrul Podcastului ZdCe, cu Natalia Zaharescu.

N.Zaharescu: „Guvernul Munteanu nu va fi unul de sacrificiu”, declarați dumneavoastră atunci când era învestit acesta. Guvernul a căzut peste opt luni de la învestire. Cât va ține guvernul Tofan? A.Băluțel: Guvernul Munteanu nu a fost unul de sacrificiu. A fost decizia domnului Munteanu de a-și depune demisia, destul de neașteptată, aș spune eu. Eu am toată încrederea că domnul Tofan are ambiția să reușească și respectiv eu sunt destul de sigur că o să ajungem la următorul ciclu electoral împreună cu domnul Tofan în calitate de prim-ministru.

Adrian Băluțel, deputat PAS și noul președinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, este invitatul Podcast ZdCe, după recenta sa numire în această funcție, în locului lui Marcel Spatari, care a preluat conducerea Comisiei pentru economie, buget și finanțe.

Băluțel explică ce îl recomandă pentru această nouă funcție și care sunt prioritățile asumate în privința procesului de ajustare a legislației naționale la cea europeană. El a subliniat că, până la sfârșitul anului 2026, Parlamentul trebuie să adopte 250 de modificări în această privință. Deputatul s-a referit și la blocajul în privința deschiderii negocierilor pe celelalte grupuri de capitole, până în prezent fiind deschise numai două, după ce Ungaria s-a opus în privința deschiderii acestora pentru Ucraina. De asemenea, a răspuns la întrebarea dacă este sau nu necesară decuplarea R. Moldova de Ucraina, în procesul de negocieri cu UE.