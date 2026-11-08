Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore după ce a tamponat o mașină a Poliției, fiind suspectat de braconaj
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță documentarea unui caz de braconaj, însoțit de amenințări cu moartea, cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății, precum și cu nimicirea bunurilor, după ce un automobil al Poliției a fost deteriorat în timpul intervenției. Potrivit comunicatului IGP, incidentul a avut loc în seara de 7 noiembrie, aproape de miezul nopții, în extravilanul satului Ustia din raionul Dubăsari, unde polițiștii desfășurau măsuri de prevenire și combatere a braconajului.
În timpul intervenției, oamenii legii au observat un Ford, al cărui conducător, un bărbat de 40 de ani, nu s-a conformat somațiilor legale de a opri și și-a continuat deplasarea.
În timpul urmăririi, acesta ar fi tamponat intenționat partea stângă-față a automobilului de serviciu al Poliției, de model Dacia Duster, după care și-a continuat deplasarea.
Ulterior, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat în coliziune cu gardul unei gospodării. În urma incidentului, nicio persoană nu a avut de suferit.
„Pe acest caz au fost inițiate două cauze penale: una pentru amenințarea cu moartea, cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății ori cu nimicirea bunurilor, iar cealaltă pentru vânatul ilegal. Bărbatul, originar din Chișinău, a fost reținut pentru 72 de ore”, anunță oamneii legii.
Potrivit IGP, proprietarul a refuzat categoric să prezinte automobilul de marca Ford pentru examinare. În acest context, mașina a fost ridicată, iar Poliția va întreprinde acțiunile procesuale necesare în vederea percheziționării mașinii, cu respectarea tuturor prevederilor legale.
„Poliția continuă acțiunile de documentare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pedepsirea persoanelor vinovate”, comunică IGP.