Trei mistreți împușcați, depistați la Sîngerei într-un automobil care ar fi refuzat să oprească pentru verificări și a provocat un accident. Două persoane au fost reținute

Trei mistreți, despre care se presupune că au fost împușcați ilegal, au fost descoperiți în raionul Sîngerei. Animalele au fost găsite după ce inspectorii de mediu au urmărit un automobil al cărui șofer ar fi refuzat să oprească pentru verificări și ar fi fugit de oamenii legii.

Potrivit unui comunicat de presă, cazul a avut loc după un apel telefonic recepționat în jurul orei 22:30, în seara zilei de luni, 9 noiembrie, care a semnalat inspectorilor de mediu prezența a trei automobile în extravilanul orașului Sîngerei, la hotar cu satul Rădoaia, existând suspiciuni privind posibile activități de braconaj cinegetic.

„Inspectorii de mediu s-au deplasat de urgență la fața locului pentru verificarea informației. În jurul orei 23:00, pe terenurile de vânătoare din extravilanul orașului Sîngerei, aceștia au identificat și stopat un automobil de marca „Fiat”, în care se aflau două persoane. La solicitarea inspectorilor de a permite verificarea portbagajului, persoanele au refuzat, părăsind ulterior locul stopării și deplasându-se spre orașul Sîngerei. Echipajul de control a urmărit deplasarea automobilului, iar la intrarea în oraș conducătorul acestuia ar fi pierdut controlul asupra volanului și a tamponat gardul unei gospodării”, conform comunicatului.

Ajunși la locul accidentului, inspectorii au constatat că pasagerul părăsise automobilul, în timp ce conducătorul auto se afla la fața locului.

În urma verificării automobilului, au fost depistate trei exemplare de mistreț, care „prezentau urme vizibile de împușcare”, fapt ce a ridicat suspiciuni privind comiterea unor acțiuni de braconaj cinegetic.

În jurul orei 01:00, inspectorii de mediu au depus un denunț la organul de urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Sîngerei, solicitând examinarea circumstanțelor cazului și verificarea eventualelor elemente constitutive ale infracțiunii prevăzute la art. 233 din Codul penal al Republicii Moldova.

Cele trei exemplare de mistreț și automobilul implicat în incident au fost ridicate de reprezentanții Poliției pentru documentarea și examinarea cazului.

Precizările Poliției

Poliția a comunicat că, în urma cercetărilor, s-a stabilit preliminar că patru bărbați, cu vârste cuprinse între 32 și 39 de ani, ar fi împușcat trei mistreți în extravilanul orașului, după care i-ar fi transportat cu automobilul.

Două dintre persoanele aflate în vehicul au fost reținute pentru 72 de ore, iar celelalte două au fost identificate și audiate.

Armele deținute legal de persoanele vizate au fost ridicate și urmează a fi supuse expertizării.

Reacția ministrului Mediului

„Azi noapte, în raionul Sîngerei a fost depistat al doilea caz de braconaj, în doar 3 zile. În ambele cazuri au fost găsiți câte 3 mistreți împușcați ilegal. Condamn cu fermitate aceste acțiuni. Prejudiciul cauzat întrunește condițiile legale pentru tragerea la răspundere penală a celor vinovați. Depistarea acestor ilegalități a fost posibilă datorită reformării Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) din acest an, decizie care le permite acum inspectorilor să patruleze și să intervină direct pe timp de noapte. Primii pași i-am făcut, dar avem încă mult de muncă. Știm foarte bine că braconierii sunt adesea dotați cu echipamente sofisticate. De aceea, procesul continuă: dotăm inspectorii cu tehnică specială, care să asigure identificarea și prinderea infractorilor în orice condiții, inclusiv pe întuneric. Apreciez efortul și curajul inspectorilor de mediu aflați la datorie noaptea și am solicitat intensificarea controalelor nocturne în toată țara. Legea trebuie respectată”, a transmis ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Pe 8 noiembrie, Poliția a anunțat că documentează un caz de braconaj, însoțit de amenințări cu moartea, cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății, precum și cu nimicirea bunurilor, după ce un automobil al Poliției a fost deteriorat în timpul intervenției. Incidentul a avut loc în extravilanul satului Ustia din raionul Dubăsari, unde polițiștii desfășurau măsuri de prevenire și combatere a braconajului.

În timpul intervenției, oamenii legii au observat un Ford, al cărui conducător, un bărbat de 40 de ani, nu s-a conformat somațiilor legale de a opri și și-a continuat deplasarea.

În timpul urmăririi, acesta ar fi tamponat intenționat partea stângă-față a automobilului de serviciu al Poliției, de model Dacia Duster, după care și-a continuat deplasarea.

Ulterior, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat în coliziune cu gardul unei gospodării. În urma incidentului, nici o persoană nu a avut de suferit.