ZONA DE SECURITATE Camere în scările blocurilor: la Tiraspol se extinde supravegherea video a locuitorilor

Structurile de la Tiraspol au început să instaleze camere de supraveghere în scările blocurilor de locuit. Deocamdată, acest lucru se face în două curți din Tiraspol. Despre aceasta s-a anunțat la deschiderea centrului renovat de monitorizare „Orașul sigur”, scrie Zona de Securitate.

Sistemul „Orașul sigur” din regiune continuă să fie extins. În el au fost deja introduși algoritmi de inteligență artificială care recunosc numerele de înmatriculare și înregistrează încălcările regulilor de circulație. Așa-numitul MAI și administrația de stat Tiraspol au semnat un acord privind dezvoltarea comună a sistemului de supraveghere video.

„Orașul sigur” funcționează în regiune din 2006 și numără sute de camere în orașe, sate, pe trasee și în parcuri. Datele acestui sistem au fost folosite de așa-numitul MAI pentru a declara că la „Adunarea poporului” din 23 octombrie ar fi venit peste 43 de mii de oameni.

Extinderea supravegherii video până în scările blocurilor este cu atât mai îngrijorătoare într-o regiune în care libertățile fundamentale sunt suprimate, iar pentru critica regimului și chiar pentru postări pe rețelele sociale se poate ajunge la un dosar penal.