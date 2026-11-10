Cerințe simplificate pentru candidații la conducerea mai multor tipuri de instituții de învățământ

Studiile de master nu mai sunt obligatorii pentru candidații la conducerea mai multor tipuri de instituții de învățământ. Această prevedere, dar și alte modificări la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, au intrat în vigoare, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Schimbările la regulament vizează nivelul de studii pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școli și grădinițe, componența comisiilor de concurs, evaluarea candidaților și accesul părinților la concursuri în calitate de observatori.

„Cerința de master limita numărul candidaților eligibili, mai ales în instituțiile mici și în mediul rural. Concursurile erau prelungite sau repetate, iar instituțiile rămâneau perioade îndelungate cu directori interimari”, explică MEC.

Astfel, la funcțiile de director și director adjunct în școlile primare cu până la 400 de elevi pot candida persoane cu studii superioare de licență sau echivalente. Aceeași cerință se aplică în instituțiile de educație timpurie, complexele școală primară–grădiniță și gimnaziu-grădiniță, precum și în instituțiile de învățământ special și extrașcolar.

Masterul rămâne obligatoriu pentru directorii școlilor primare din categoriile corespunzătoare unui efectiv de peste 400 de elevi, pentru directorii liceelor și ai complexelor liceu-grădiniță. Directorii adjuncți ai școlilor primare pot avea studii de licență, indiferent de mărimea instituției.

Pentru directorii de gimnazii, cerințele de studii diferă în funcție de categoria instituției. Pentru funcțiile de director adjunct sunt suficiente studiile de licență.

Candidații la funcția de director adjunct într-un liceu sau într-un complex liceu-grădiniță trebuie să aibă master ori studii de licență și cel puțin cinci ani de experiență managerială în instituții de învățământ.

Regulamentul precizează și cum se calculează experiența profesională de minimum trei ani necesară pentru participarea la concurs: sunt luați în considerare anii efectiv lucrați într-o funcție de conducere sau în activitatea didactică.

Totodată, conform modificărilor, comisiile pentru selectarea directorilor vor avea cinci membri, față de șapte sau opt anterior. Reprezentanții părinților vor putea participa în calitate de observatori. Membrii comisiilor nu pot participa la probe dacă nu au urmat instruirea privind aplicarea regulamentului de concurs.

Dacă doi sau mai mulți candidați obțin același punctaj final, are prioritate cel cu gradul managerial mai înalt. Urmează, în ordine, gradul didactic, experiența managerială în învățământ și experiența profesională în instituții de același tip cu cea pentru care se organizează concursul.

Concursurile începute înainte de intrarea în vigoare a ordinului continuă după regulile aplicabile la momentul inițierii lor, cu comisiile deja constituite.