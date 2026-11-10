Prima zi a negocierilor cruciale Rusia-Ucraina s-a încheiat la Abu Dhabi. Ce urmează

Negocierile trilaterale Ucraina-Rusia-SUA s-au încheiat după ceva mai mult de patru ore, marți, și urmează să fie reluate miercuri. Moscova a spus că nu se grăbește spre un armistițiu și că mai întâi trebuie clarificate liniile generale ale viitoarei arhitecturi de securitate din Europa, scrie Reuters.

Kievul a anunțat marți după-amiază că prima zi a tratativelor cu Rusia, intermediate de SUA, s-a încheiat.

Negocierile de la Abu Dhabi vor fi reluate miercuri. Deocamdată, niciun anunț despre rezultate.

Cert este că în acest timp, războiul a continuat.

Înainte de debutul negocierilor, Rusia a atacat 10 regiuni ucrainene, lovind cinci substații energetice importante care asigură transportul energiei electrice între regiuni, potrivit oficialilor de la Kiev.

SUA cer Rusiei să accepte Europa la masa negocierilor

Emisarii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor presa Rusia să accepte participarea directă a Europei la următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina, a relatat Politico marți.

Reprezentanții Casei Albe doresc ca întâlnirea din această săptămână să fie ultima fără participarea deplină a Europei, a relatat Politico, citând oficiali americani cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre negocierile sensibile.

„Avem nevoie de Europa la masa negocierilor”, a declarat un oficial, explicând că propunerea Washingtonului era de a include reprezentanții europeni în discuții după actuala rundă trilaterală.

Reprezentanți ai Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, NATO și ai Comisiei Europene s-au întâlnit marți cu oficialii ucraineni și cei americani, înainte de începerea negocierilor trilaterale.

Rusia nu vrea un armistițiu înainte de discuțiile despre securitatea europeană

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia nu va fi de acord cu un armistițiu imediat în Ucraina fără să știe ce se va întâmpla în continuare.

„Ar fi mai înțelept să se discute mai întâi liniile generale ale viitoarei arhitecturi de securitate din Europa și abia apoi despre un armistițiu în Ucraina”, a afirmat Lavrov, referindu-se la discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA de la Abu Dhabi.

Europenii nu sunt pe aceeași lungime de undă. De fapt, sunt îngrijorați de cererile Rusiei privind această viitoare arhitectură de securitate, care, cred ei, vizează slăbirea NATO, în special a flancului de est.

Unii politicieni europeni se opun discutării arhitecturii generale de securitate a Europei în acest moment, susținând că prioritatea trebuie să o reprezinte progresele în ceea ce privește Ucraina.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni că discuțiile mai ample privind securitatea europeană ar trebui să aibă loc numai după ce se va ajunge la un armistițiu în Ucraina.

Representanții SUA sunt pregătiți să facă anumite concesii Moscovei pentru a debloca procesul de negocieri privind reglementarea pașnică din Ucraina. În special, Washingtonul va fi dispus să ridice sancțiunile împotriva Rusiei, introduse ca răspuns la ocuparea teritoriilor ucrainene de către aceasta, scrie The Washington Post, citând oficiali americani. Până acum, o potențială relaxare a presiunii sancțiunilor era prevăzută doar după retragerea trupelor ruse din aceste zone.

După o reglementare pașnică, amenințarea cu sancțiuni va putea fi folosită drept stimulent pentru ca Rusia „să respecte acordul încheiat, lăsând totodată posibilitatea reintroducerii lor” în cazul în care Moscova îl încalcă, a explicat un oficial american pentru publicația citată.