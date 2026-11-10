Prim-ministrul Vasile Tofan va efectua o vizită de lucru în Turcia, pentru a participa la COP31

Prim-ministrul Vasile Tofan va efectua, pe 11 noiembrie, o vizită de lucru în Antalya, Turcia, unde va participa la cea de-a 31-a sesiune a Conferinței statelor părți la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP31), conform unui comunicat de presă.

În cadrul conferinței, șeful Executivului va participa la Summitul Liderilor de la Antalya. De asemenea, premierul va participa la evenimentul organizat de Bulgaria, dedicat securității apei, energiei și transporturilor în contextul schimbărilor climatice.

Agenda vizitei mai include întrevederi cu oficiali de rang înalt și reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale.

Agenția Italiană de Cooperare pentru Dezvoltare (AICS) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, vor organiza un eveniment conex în cadrul COP31, la Antalya, Turcia, pentru a împărtăși experiența Republicii Moldova în gestionarea crizei energetice, transformând această situație de urgență într-o oportunitate de a accelera reformele pe termen lung.

COP31 va avea loc la Antalya, Turcia, în perioada 9-20 noiembrie. Conform ONU, pe fondul unor temperaturi record, al impacturilor climatice din ce în ce mai grave și al nesiguranței energetice crescânde, COP31 reprezintă o oportunitate crucială pentru țări de a accelera măsurile de combatere a schimbărilor climatice și de a consolida cooperarea.