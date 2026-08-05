Benzina se ieftinește. ANRE a stabilit noile prețuri pentru carburanți

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru data de 5 august 2026.

Conform datelor publicate pe site-ul Agenției, un litru de benzină A95 poate fi cumpărat cu 30 de lei și 67 de bani, cu opt bani mai puțin decât în ziua precedentă.

Totodată, un litru de motorină costă 32 de lei și 82 de bani, același preț ca în ziua precedentă.