Bărbatul de la Beriozchi a fost condamnat, de prima instanță, la 20 de ani de închisoare pentru omorul unei persoane în 2011. Aceasta a fost acuzat doar pentru unul din episoadele infracționale

Stepan Găină a fost condamnat joi, 18 iunie, de prima instanță la 20 de ani de închisoare, fiind acuzat de omorul unui bărbat, comis în anul 2011, în satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, anunță Procuratura Generală (PG).

Potrivit unui comunicat de la PG, în perioada 24 – 26 decembrie 2011, un bărbat în vârstă de 60 de ani, aflându-se la domiciliul său din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, în urma unui conflict izbucnit cu victima privind remunerarea pentru munca prestată în gospodăria sa, i-ar fi aplicat acesteia multiple lovituri în diferite regiuni ale corpului, inclusiv în zona capului, provocându-i leziuni incompatibile cu viața.

„Conform probelor administrate, după comiterea infracțiunii, inculpatul ar fi înhumat clandestin cadavrul victimei pe teritoriul propriei gospodării, în scopul ascunderii urmelor infracțiunii.

În urma unui șir de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație, inclusiv cu participarea agenților sub acoperire, osemintele victimei au fost depistate și ridicate în cadrul unei percheziții efectuate în luna ianuarie 2026”, comunică PG.

Astfel, ca urmare a acțiunilor de urmărire penală și a expertizelor judiciare dispuse, procurorii au acumulat probe suficiente pentru trimiterea cauzei în judecată, iar prima instanță a concluzionat în privința culpabilității persoanei acuzate.

Totuși, procurorii au solicitat detenție pe viață, „iar urmare a studierii sentinței integrale vor decide despre oportunitate contestării sentinței cu apel”.

În privința lui Găină sunt investigate și alte cauze penale aflate în prezent în derulare. Despre rezultatele urmăririi penale, Procuratura va comunica ulterior.

Potrivit legii, orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.

Pe 23 decembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a publicat un comunicat prin care anunța reținerea a trei persoane bănuite de omorul unui bărbat din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, după ce fusese dat dispărut în luna septembrie. A doua zi, IGP preciza că „există indicii temeinice că bănuitul ar fi fost implicat și în alte infracțiuni similare, iar corpurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite pentru hrana animalelor de la ferma acestuia”.

Stepan Găină (59 de ani) este bărbatul reținut și suspectat că ar fi în spatele răpirii și omorului consăteanului său, un alt bărbat în vârstă de 61 de ani. Găină este proprietarul unei ferme și are multiple antecedente penale, așa cum arată datele publice consultate de ZdG.

Șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a declarat pentru Ziarul de Gardă că după dispariția din septembrie 2025 a bărbatului de 61 de ani, oamenii legii au aflat că ultima persoană cu care acesta a intrat în contact a fost Stepan Găină, iar semnalul telefonic al acestuia s-a oprit în ograda lui, dar că nu existau probe suficiente pentru instanța de judecată. De aceea, pentru a acumula mai multe probe pentru dosar, timp de două luni, a fost infiltrată o persoană la ferma bărbatului.

Expertiza psihiatrică dispusă în privința lui a fost finalizată pe 12 martie, stabilindu-se că acesta este responsabil din punct de vedere mintal. Totodată, atunci au fost încheiate expertiza medico-legală și expertiza genetică efectuate asupra rămășițelor umane depistate și exhumate din grădina unei gospodării din localitate, care aparține acuzatului.



