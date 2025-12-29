„Nu există cadavru – nu există nici dosar”. Detalii noi despre crima din Beriozchi. Suspectul, un bărbat de care se teme tot satul, cu antecedente penale pentru furt, huliganism și violență

Stepan Găină, bărbatul din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, bănuit de omorul unui consătean, are multiple antecedente penale, așa cum arată datele publice consultate de ZdG. El a susținut pe parcursul căutărilor că nu l-ar fi văzut de peste șase luni pe bărbatul dispărut. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) a declarat însă pentru ZdG că acesta a fost văzut ultima dată în ograda lui. Totodată, concubina victimei susține că suspectul i-ar fi spus că nu-l vor mai găsi: „nu există cadavru – nu există nici dosar, mai ales cum lucrează poliția noastră”.

Anunțul IGP din 23 decembrie: Trei persoane bănuite de omorul unui consătean

Pe 23 decembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) publica un comunicat prin care anunța reținerea a trei persoane bănuite de omorul unui bărbat din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, după ce fusese dat dispărut în luna septembrie. A doua zi, IGP preciza că „există indicii temeinice că bănuitul ar fi fost implicat și în alte infracțiuni similare, iar corpurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite pentru hrana animalelor de la ferma acestuia”.

Stepan Găină (59 de ani) este bărbatul reținut și suspectat că ar fi în spatele răpirii și omorului consăteanului său, un alt bărbat în vârstă de 61 de ani. Găină este proprietarul unei ferme și are multiple antecedente penale, așa cum arată datele publice consultate de ZdG.

Un suspect cu multiple antecedente penale în ultimii 30 de ani

În 1991, Stepan Găină a fost condamnat pentru furt, în ’93 pentru furt agravat, în 2005 pentru vătămare intenționată medie a integrității corporale, în 2011 pentru violare de domiciliu și huliganism.

De asemenea, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată, în 2014, Judecătoria Chișinău, l-a găsit vinovat și i-a condamnat pe el și pe fiul său cu același nume, Stepan Găină, în vârstă de 33 de ani, pentru huliganism agravat și violare de domiciliu.

Potrivit sentinței, cei doi au pătruns ilegal pe 1 septembrie 2013, în domiciliul unui locuitor al satului Bereozchi, iar la solicitarea proprietarului de a părăsi domiciliul, aceștia au refuzat.

„Tot el, Stepan Găină împreună cu fiul său, după ce au pătruns în domiciliul, acționând cu intenție unică spre încălcarea în mod grosolan a normelor morale de conviețuire în societate, care prin conținutul său deosebit printr-o deosebită obrăznicie, aplicând violență fizică periculoasă pentru viața și sănătatea persoanei, au lovit cu pumnii victima, iar fiul acestuia luând un hârleț au început să-l lovească peste corp, provocându-i leziuni corporale ușoare”, se arată în sentință.

Astfel, fiul său a primit 7 ani și jumătate de închisoare, iar Stepan Găină – trei ani de închisiare cu suspendarea executării pedepsei.

În 2019 a fost, Stepan Găină a fost, din nou, condamnat pentru vătămare intenționată medie, după ce a lovit o vecină cu pumnii și cu o țeavă, provocându-i fracturi și leziuni.

„Pe 25 decembrie 2018, aproximativ la orele 22:00, aflându-se în stradă în satul Beriozchi, urmărind scopul provocării leziunilor corporale în rezultatul relațiilor ostile ce le avea cu victima, i-a aplicat violent multiple lovituri cu o vergea metalică pe diverse părți a corpului, cauzându-i astfel părții vătămate leziuni corporale sub formă de plagă contuză în regiunea păroasă a capului, fractura osului metacarpian V al mâinii stângi, multiple echimoze și edeme post-traumatice în regiunea feței și membrelor superioare, escoriații în regiunea genunchiului stâng, care au condiționat o dereglare a sănătății de lungă durată și se califică ca vătămări corporale medii”, se arată în sentința consultată de ZdG.

Conform sentinței, pentru această infracțiune, Găină a fost condamnat la doi ani de închisoare, iar cererile ulterioare de înlocuire a pedepsei cu alta mai blândă au fost respinse de instanță. În privința lui s-a aplicat măsura preventivă – arestul preventiv, cu luarea acestuia sub strajă din sala de judecată și menținerea în stare de arest până la data rămânerii definitive a sentinței.

Fiul acestuia, reținut pentru complicitate

De asemenea, fiul acestuia, Stepan Găină, a fost inculpat pentru tâlhărie, huliganism și jaf, fiind implicat în mai multe incidente violente alături de tatăl său.

Luni, 29 decembrie, IGP a anunțat că și acesta a fost reținut.

„În baza materialului probatoriu acumulat de polițişti şi procurori se bănuiește cǎ acesta a fost complice la o crimă care ar fi fost săvârșită de tatăl său în perioada 2012-2013”, a precizat IGP.

Bărbatul a fost reținut de oamenii legii în timp ce încerca să părăsească țara.

Zilele trecute, avocatul Dorin Podlisnic, care este autorul unei emisiuni video difuzată online preciza că „din informațiile pe care le cunosc, la sfârșitul anilor ’90 – începutul anilor 2000, Stepan Găină și-ar fi legat propriul fiu cu un lanț de fier și l-ar fi ținut în curtea gospodăriei, în loc de câine”. Avocatul menționa că pentru aceste fapte suspectul a fost tras la răspundere penală, dar că acest episod demonstrează un comportament violent și lipsit de umanitate, manifestat de-a lungul anilor de Stepan Găină.

Podlisnic a anunțat că, din informațiile sale, inclusiv soția l-ar fi părăsit, fugind peste hotarele R. Moldova, din cauza comportamentului agresiv.

Avocatul a mai relatat că Stepan Găină „ar fi achiziționat mai multe gospodării în Beriozchi, transformând zona într-un fel de bastion personal”. Acesta ar fi utilizat munca zilierilor – persoane social vulnerabile, fără venit stabil – plătindu-i simbolic, uneori doar cu alcool sau alimente.

„Нету тела – нету дела” (n.r. Nu există cadavru – nu există nici dosar)

Elena Lavrițeva, concubina bărbatului omorât, a declarat într-un interviu acordat lui Dorin Podlisnic că pe 14 septembrie ea plecase la piață, iar când s-a întors nu l-a mai găsit pe concubinul ei. Ulterior, a văzut în imaginile de pe camerele de supraveghere ale unui vecin cum acesta s-a întâlnit cu Stepan Găină. Ea a adăugat că cei doi nu au comunicau frecvent, iar ultima dată când au discutat fusese cu circa doi ani în urmă.

„Am văzut pe camerele de supraveghere cum Gheorghe (n.r. bărbatul dispărut) dimineață, la 8:32 mergea pe stradă cu Stepan Găină, iar camera de supraveghere de la un magazin din sat a demonstrat că la ora 17:45 Gheorghe a venit din partea domiciliului lui Găină și a mers să ia o sticlă de tărie, iar după a plecat în aceeași direcție. Eu am scris cerere la Poliție pe 16 septembrie, atunci ei au venit și au început a căuta în apropiere”, susține femeia.

Totodată, Elena Lavrițeva a povestit că în timpul căutărilor l-a întâlnit pe Stepan Găină și l-a întrebat dacă nu l-a văzut pe Gheorghe, iar acesta i-a răspuns că nu l-a văzut mai mult de jumătate de an.

„Peste o perioadă acesta ne-a întrebat dacă l-am găsit, iar eu i-am zis că nu l-am găsit încă, dar o să deschidă dosar penal și îl vom găsi. El atunci mi-a răspuns: «Нету тела – нету дела (n.r. Nu există cadavru – nu există nici dosar), mult vei căuta, cum caută poliția noastră». Eu i-am spus acest lucru anchetatorului, iar a doua zi, pe 17 septembrie, oamenii legi au mers la el acasă, dar Găină le-a spus același lucru, că nu l-a văzut pe Gheorghe șase luni, iar aceștia au plecat.”

Ulterior, femeia a spus că poliția a început să-l suspecteze totuși pe Stepan Găină.

„Vecinii spuneau că oamenii care lucrau la el, dispăreau fără urmă. Au găsit hainele lui Gheorghe, mi le-au arătat, iar eu le-am recunoscut, în ele era îmbrăcat în ziua când a dispărut. Au găsit și niște oase”, a mai adăugat femeia.

Sursa: Poliția R. Moldova / Facebook

Șeful Poliției: „Peste 30 de tone de resturi de la fermă au fost scoase, pentru a găsi dovezi”

Șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a declarat pentru Ziarul de Gardă că după dispariția bărbatului de 61 de ani, oamenii legii au aflat că ultima persoană cu care acesta a intrat în contact a fost Stepan Găină, iar semnalul telefonic al acestuia s-a oprit în ograda lui, dar că nu existau probe suficiente pentru instanța de judecată. De aceea, pentru a acumula mai mult probe pentru dosar, timp de două luni, a fost infiltrată o persoană la ferma bărbatului.

„Când am început documentarea în acest dosar, ne duceau foarte multe suspiciuni către această persoană, deoarece el avusese niște tangențe directe cu acest cetățean. Atunci când ajungi la procuror sau la etapă de instanțe, trebuie să ai un probatoriu bine asigurat pentru a aduce acele învinuiri. La acea etapă suspiciunile noastre erau că el este criminalul, dar nu aveam un suficient probatoriu, de aceea s-a propus introducerea unei persoane la acea fermă ca să lucreze. În același timp am înzestrat gospodăria acestuia cu tehnică specială ca să vedem absolut totul ce se petrece și ca să excludem și riscurile persoanei infiltrate”, a precizat șeful IGP pentru ZdG.

În cadrul documentării, șeful Poliției susține că au apărut noi suspiciuni cu referire la decesul altor persoane.

„În cadrul măsurilor au apărut și noi suspiciuni cu referire de comiterea infracțiunii de omor în raport cu alte persoane, iar acest lucru terifiant s-a confirmat că, pentru a distruge urmele și toate probele, persoanele erau utilizate ca hrană pentru porci. În același timp, ca să vedem absolut toate constatările posibile, s-au făcut cercetări prealabile, și fântânile, și grădinile, pentru că el are câteva gospodării care îi aparțin. Inclusiv, peste 30 de tone de resturi de la fermă au fost scoase, pentru a găsi dovezi. Avem dovadă anume de o persoana care a fost dată în căutare că a fost omorâtă, iar acum pentru noi este important ca să vedem câte crime a mai comis el, nu ne limităm doar la o crimă deja descoperită”, a mai adăugat șeful IGP.

Una din persoanele reținute a fost concubina bănuitului, care a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Potrivit lui Cernăuțeanu, aceasta a conlucrat cu oamenii legii.

Concubina a declarat pentru Moldova1 că bănuitul i-ar fi spus că bărbatul dispărut ar fi plecat la război.

„El mereu era agresiv când servea băuturi alcoolice, toată lumea știe asta și toți se tem de el”, a precizat femeia.

„Mai devreme sau mai târziu el se va răzbuna pe cine ține pică”

Locuitorii satului Beriozchi cu care am luat legătura au evitat să răspundă la întrebări care-l vizau pe Stepan Găină. Pentru TV8 și TVR Moldova, aceștia au declarat că „bărbatul este agresiv și problematic, toți se tem de el”.