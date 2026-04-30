Crima de la Beriozchi: unul dintre dosarele pornite a fost remis în judecată

Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi, a anunțat finalizarea urmăririi penale și remiterea în instanța de judecată a cauzei penale privind omorul unui bărbat, comis în anul 2011 în satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale.

Potrivit materialelor cauzei penale, în perioada 24–26 decembrie 2011, un bărbat în vârstă de 63 de ani, aflându-se la domiciliul său din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, în urma unui conflict izbucnit cu victima privind remunerarea pentru munca prestată în gospodăria sa, i-ar fi aplicat acesteia multiple lovituri în diferite regiuni ale corpului, inclusiv în zona capului, provocându-i leziuni incompatibile cu viața.

Conform probelor administrate, după comiterea infracțiunii, învinuitul ar fi înhumat clandestin cadavrul victimei pe teritoriul propriei gospodării, în scopul ascunderii urmelor infracțiunii.

„În urma unui șir de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație, inclusiv cu participarea agenților sub acoperire, osemintele victimei au fost depistate și ridicate în cadrul unei percheziții efectuate în luna ianuarie 2026. Ca urmare a acțiunilor complexe de urmărire penală și a expertizelor judiciare dispuse, procurorii au acumulat probe suficiente pentru trimiterea cauzei în judecată”, se arată în comunicatul Procuraturii Generale.

În vederea asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, la demersul procurorului a fost aplicat sechestru asupra bunurilor imobile ale învinuitului, în valoare totală de peste 3,5 milioane de lei.

Persoana vizată este învinuită de săvârșirea infracțiunii de omor intenționat comis în circumstanțe agravante.

Reamintim că, sub conducerea procuraturii, în privința aceluiași învinuit sunt investigate și alte cauze penale aflate în prezent în derulare.

Expertiza psihiatrică dispusă în privința lui învinuitului a fost finalizată pe 12 martie, stabilindu-se că acesta este responsabil din punct de vedere mintal. Totodată, au fost încheiate expertiza medico-legală și expertiza genetică efectuate asupra rămășițelor umane depistate și exhumate din grădina unei gospodării din localitate, care aparține acuzatului.