Detalii noi despre crima din Beriozchi: expertiza psihiatrică în privința lui Stepan Găină și expertiza genetică asupra rămășițelor umane depistate au fost finalizate. Bănuitul, în arest preventiv

Expertiza psihiatrică dispusă în privința lui Stepan Găină, bărbatul din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, bănuit de omorul unui consătean, a fost finalizată, stabilindu-se că acesta este responsabil din punct de vedere mintal. Totodată, au fost încheiate expertiza medico-legală și expertiza genetică efectuate asupra rămășițelor umane depistate și exhumate din grădina unei gospodării din localitate, care aparține acuzatului.

Precizările au fost făcute la solicitarea Ziarului de Gardă de către Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), care a menționat că Stepan Găină se află în continuare în arest preventiv, iar investigațiile continuă.

„În cadrul urmăririi penale, a fost efectuat un volum complex de acțiuni procesuale. Învinuitul se află în arest preventiv.

Investigațiile continuă. Alte informații nu pot fi făcute publice deocamdată, pentru a nu periclita mersul urmăririi penale”, a precizat Violina Moraru.

La sfârșitul lunii ianuarie, ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat jurnaliștilor că urmărirea penală vizează șase victime: „Omorurile au fost comise în perioade mult mai vechi – 2005-2015”.

Trupurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite drept hrană pentru porci

Stepan Găină, un bărbat de 59 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, proprietar al unei ferme și cu multiple antecedente penale, este principalul suspect într-un caz de răpire și omor al unui consătean de 61 de ani.

Oamenii legii, care afirmă că desfășoară investigații ample în această cauză penală de aproape câteva luni, au efectuat, pe 22 decembrie 2025, percheziții în mai multe gospodării ale suspectului din satul Beriozchi. În urma descinderilor, au fost găsite și ridicate hainele purtate de victimă în ziua dispariției, oseminte presupuse a fi de origine umană, precum și alte probe relevante pentru anchetă.

Potrivit Poliției, materialele probatorii indică faptul că bănuitul ar putea fi implicat și în alte fapte similare, existând suspiciuni că trupurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite drept hrană pentru animalele de la ferma sa. Stepan Găină a fost reținut, iar ulterior plasat în arest în penitenciar.

Un suspect cu multiple antecedente penale în ultimii 30 de ani

În 1991, Stepan Găină a fost condamnat pentru furt, în ’93 pentru furt agravat, în 2005 pentru vătămare intenționată medie a integrității corporale, în 2011 pentru violare de domiciliu și huliganism.

De asemenea, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată, în 2014, Judecătoria Chișinău, l-a găsit vinovat și i-a condamnat pe el și pe fiul său cu același nume, Stepan Găină, în vârstă de 33 de ani, pentru huliganism agravat și violare de domiciliu.

Potrivit sentinței, cei doi au pătruns ilegal pe 1 septembrie 2013, în domiciliul unui locuitor al satului Bereozchi, iar la solicitarea proprietarului de a părăsi domiciliul, aceștia au refuzat.

„Tot el, Stepan Găină împreună cu fiul său, după ce au pătruns în domiciliul, acționând cu intenție unică spre încălcarea în mod grosolan a normelor morale de conviețuire în societate, care prin conținutul său deosebit printr-o deosebită obrăznicie, aplicând violență fizică periculoasă pentru viața și sănătatea persoanei, au lovit cu pumnii victima, iar fiul acestuia luând un hârleț au început să-l lovească peste corp, provocându-i leziuni corporale ușoare”, se arată în sentință.

Astfel, fiul său a primit 7 ani și jumătate de închisoare, iar Stepan Găină – trei ani de închisiare cu suspendarea executării pedepsei.

În 2019 a fost, Stepan Găină a fost, din nou, condamnat pentru vătămare intenționată medie, după ce a lovit o vecină cu pumnii și cu o țeavă, provocându-i fracturi și leziuni. Conform sentinței, pentru această infracțiune, Găină a fost condamnat la doi ani de închisoare, iar cererile ulterioare de înlocuire a pedepsei cu alta mai blândă au fost respinse de instanță. În privința lui s-a aplicat măsura preventivă – arestul preventiv, cu luarea acestuia sub strajă din sala de judecată și menținerea în stare de arest până la data rămânerii definitive a sentinței.

Fiul acestuia, reținut pentru complicitate

De asemenea, fiul acestuia, Stepan Găină, a fost inculpat pentru tâlhărie, huliganism și jaf, fiind implicat în mai multe incidente violente alături de tatăl său. Pe 29 decembrie 2025, IGP a anunțat că și acesta a fost reținut.

„În baza materialului probatoriu acumulat de polițişti şi procurori se bănuiește cǎ acesta a fost complice la o crimă care ar fi fost săvârșită de tatăl său în perioada 2012-2013”, a precizat IGP.

Bărbatul a fost reținut de oamenii legii în timp ce încerca să părăsească țara.

Anterior, avocatul Dorin Podlisnic, care este autorul unei emisiuni video difuzată online preciza că „din informațiile pe care le cunosc, la sfârșitul anilor ’90 – începutul anilor 2000, Stepan Găină și-ar fi legat propriul fiu cu un lanț de fier și l-ar fi ținut în curtea gospodăriei, în loc de câine”. Avocatul menționa că pentru aceste fapte suspectul a fost tras la răspundere penală, dar că acest episod demonstrează un comportament violent și lipsit de umanitate, manifestat de-a lungul anilor de Stepan Găină.

Podlisnic a anunțat că, din informațiile sale, inclusiv soția l-ar fi părăsit, fugind peste hotarele R. Moldova, din cauza comportamentului agresiv.