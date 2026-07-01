VIDEO Maia Sandu anunță o serie de „intervenții imediate” după scandalul de la Moldatsa și se adresează public la CNA, FISC și PAS

Președinta Maia Sandu a anunțat miercuri, 1 iulie, un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat, în urma scandalului de la Î.S. „Moldatsa”. Printre acestea se numără controale privind cheltuirea banilor publici, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea în cadrul unei „curățenii generale” și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă.

UPDATE 9:40 Președinta Sandu s-a adresat și „oamenilor din PAS”.

„Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea. Oamenii din PAS să se uite în jur, să se asigure că toți membrii echipei, la toate nivelurile, sunt în continuare loiali valorilor care au stat la baza creării partidului valorilor europene. Avem obligația să ducem R. Moldova în UE. Este un drum prea important și am făcut prea multe eforturi pe acest drum ca să-l ratăm. Trebuie să facem o curățenie în instituții, mai ales printre conducătorii acestor instituții și să restabilim încrederea oamenilor față de angajamentul nostru de a construi un stat corect și o țară liberă și europeană”, a punctat Maia Sandu.

UPDATE 9:30 Cu referire la consultanții finanțați din asistență externă, Maia Sandu a zis că sprijinul extern este necesar mai ales în procesul de integrare europeană „pentru că avem foarte mult de lucru”.

„Cancelaria de Stat trebuie să facă o evaluare a tuturor contractelor de consultanță și să se asigure că aceste contracte corespund nevoilor instituțiilor și pe aceste contracte se livrează produse de calitate”, a adăugat președinta.

UPDATE 09:20 „Pe termen scurt, e nevoie de un control al tuturor întreprinderilor pentru a verifica cum se folosesc banii, și aici mă refer în special la salarizare și la achiziții publice”, a declarat șefa statului. Aceasta s-a adresat cu o solicitare publică instituțiilor de control precum CNA și FISC.

„Să verifice cu rigurozitate legalitatea acestor acțiuni și decizii indiferent de partid, rudenie sau alte legături. Nimic nu poate fi paravan pentru justificarea abuzurilor și orice sumă, obținută nemeritat sau prin abuz, trebuie să fie întoarsă statului. Toți cei care au greșit trebuie să răspundă”, a menționat Maia Sandu.

UPDATE 09:10 Maia Sandu vine cu o serie de „intervenții imediate” după scandalul de la Î.S. Moldatsa:

Modul în care se numesc persoanele de conducere în instituțiile importante: „Este foarte dificil să identificăm persoane potrivite pentru anumite funcții (…) de aceea, avem mai multe instituții unde conducătorii sunt interimari de mai mulți ani. (…) Așa cum vedem, unii escroci au exploatat această dificultate de a identifica oameni și există riscul să fie mai mulți. De aceea trebuie de regândit modul în care sunt numite persoanele în funcții cheie. Trebuie să devină obligatoriu avizul SIS și CNA, trebuie verificate toate informațiile despre experiențele anterioare și trebuie obținute recomandări de la angajatorii precedenți”.

Supravegherea activității întreprinderilor de stat și a conducătorilor acestora: „Știu că mai multe întreprinderi de stat au înregistrat performanțe, însă nu peste tot performanțele sunt la fel. Chiar și atunci când există anumite rezultate, se pot întâmpla abuzuri, așa cum a fost la Moldatsa. Pentru a îndrepta lucrurile, Guvernul trebuie să întreprindă mai multe măsuri: revizuirea tuturor consiliilor de administrare, micșorarea numărului de membri în aceste consilii, trebuie să ne sigurăm că un om poate participa doar într-un consiliu, nu în mai multe, și trebuie să ne asigurăm că remunerația pentru membrii consiliilor este una reglementată”. Pentru fiecare întreprindere de stat trebuie să se publice „indicatori de performanță” semestrial.

Punerea în aplicare a unui plan de listare a pachetelor minoritare la bursa, în R. Moldova, cât și pe piețile regionale a activelor care se califică. „Acesta va aduce și mai multă transparență, dar și guvernanță corporativă la standarde internaționale”.

Publicarea anuală de către întreprinderi a rapoartelor financiare, rapoartelor de audit extern, raportului Consiliului de administrare, remunerației conducerii întreprinderii și raportului de achiziții.

Separarea activelor productive, companii cu potențial comercial, de cele pasive (terenuri, imobile sau active aflate în proces de insolvabilitate). „Asta înseamnă că APP trebuie divizată în două entități: o entitate să răspundă de întreprinderile cu potențial, să le modernizeze, să le crească. valoarea, iar altă entitate să se ocupe de celelalte active”, a menționat șefa statului.

UPDATE 09:08 Adresarea Maiei Sandu a început.

Știre în curs de actualizare…

În seara zilei de marți, 30 iunie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor și a declarat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) „își cere scuze de la cetățeni pentru greșelile comise și își asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane făcute în gestionarea Moldatsa”. Totodată, acesta a afirmat că investigația jurnalistică realizată de Ziarul de Gardă „a fost o lecție dură, care le-a arătat unde au greșit și unde sunt vulnerabilitățile în sistem”.

Totodată, Igor Grosu a anunțat că, marți, 30 iunie, Anastasia Taburceanu a rămas fără calitatea de membră a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), iar Mihai Bondari, Petru Bondari și Lilia Coică au fost excluși din formațiune. În același timp, liderul PAS a declarat că solicită Guvernului demiterea lui Petru Bondari din funcția de director al întreprinderii de stat „Metalferos”.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.

La două zile după publicarea anchetei, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministre Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, era angajată la întreprinderea de stat în funcția de specialistă în comunicare. Potrivit datelor făcute publice, aceasta a încasat pentru această funcție peste jumătate de milion de lei, adică, în medie, peste 75 de mii de lei pe lună, fapt care a stârnit critici în spațiul public. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii.

Au urmat alte două demisii pe 29 iunie – Roman Cojuhari din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP) și deputatul PAS Radu Marian, de la șefia comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

La Î.S. „Moldatsa” au fost identificate „vulnerabilități” în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale, 33 de persoane au fost angajate fără organizarea concursurilor publice, iar unii salariați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții, pe perioade îndelungate. Aceste constatări se regăsesc într-un raport de evaluare a integrității instituționale, publicat marți, 30 iunie, de CNA, după desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală la întreprinderea de stat.

Citiți investigația AICI.