Anastasia Taburceanu a lucrat și la Guvern, într-un proiect finanțat din fonduri europene, în perioada în care era angajată la Moldatsa

Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, care a demisionat de la Î.S. „Moldatsa” în contextul scandalului de la întreprindere, a lucrat, din octombrie 2024 până în iunie 2026, și în cadrul Echipei de Sprijin pentru Reforme (Reform Support Team) – un proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Informația a fost confirmată de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova pentru NM.

Reacția Delegației Uniunii Europene la Chișinău vine după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu ar fi fost remunerată cu 4 000 de euro lunar pentru activitatea de specialistă în comunicare în cadrul Cancelariei de Stat, printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană, iar contractul său ar fi fost reziliat în urma scandalului izbucnit recent la Î.S. „Moldatsa”.

Delegația UE a precizat că nu comentează cazuri individuale „care fac obiectul dezbaterii publice sau dezbaterii politice interne”, însă confirmă că Anastasia Taburceanu a fost angajată în cadrul unui contract de tip Reform Support Team în perioada octombrie 2024 – iunie 2026.

„În această calitate, ea a oferit sprijin în comunicare Cancelariei de Stat și Cabinetului Prim-ministrului. Anastasia Taburceanu a demisionat în iunie 2026. BERD evaluează implementarea acestui contract. Comisia așteaptă rezultatele acestei evaluări pentru a decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare”, precizează Delegația UE.

Totodată, Delegația UE a menționat că a luat act „de informațiile publicate și de răspunsurile furnizate de persoanele vizate” și că se așteaptă ca administrația publică și instituțiile publice din Republica Moldova să funcționeze în conformitate cu principiile transparenței, responsabilității și bunei guvernanțe.

„Proiectele finanțate din bugetul UE trebuie să îndeplinească cele mai înalte standarde, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul financiar al UE”, a mai precizat Delegația în răspunsul oferit pentru NM.

Referitor la modul de recrutare a experților pentru Echipa de Sprijin pentru Reforme, Delegația UE explică că ministerele își identifică necesitățile de personal, posturile sunt publicate pe platformele BERD și ale Uniunii Europene, iar candidații sunt selectați prin concurs: „Candidaturile sunt evaluate prin competiție, iar candidatul selectat este recrutat de către contractant. Delegația UE este observator în acest proces”.

Anterior, Guvernul declara pentru NM că Anastasia Taburceanu nu a făcut parte din efectivul de personal al Cancelariei de Stat după 12 ianuarie 2023 și nu a ocupat o funcție publică în cadrul instituției. Potrivit Executivului, „activitatea sa s-a desfășurat în baza unor contracte cu diverși donatori, care nu presupuneau ocuparea unei funcții publice”. Referitor la informațiile privind remunerația acesteia, reprezentanții Guvernului au precizat pentru NM, pe 30 iunie, că nu pot oferi detalii, întrucât contractul „a fost negociat și încheiat între donatori și persoana contractată”. „Guvernul nu este parte a acestui contract și, prin urmare, nu are acces la clauzele sale financiare”, a transmis Executivul.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.

La două zile după publicarea anchetei, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministre Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, era angajată la întreprinderea de stat în funcția de specialistă în comunicare. Potrivit datelor făcute publice, aceasta a încasat pentru această funcție peste jumătate de milion de lei, adică, în medie, peste 75 de mii de lei pe lună, fapt care a stârnit critici în spațiul public. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii.

Au urmat alte două demisii pe 29 iunie – Roman Cojuhari din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP) și deputatul PAS Radu Marian, de la șefia comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

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