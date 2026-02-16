Alertă meteo: cod portocaliu de ninsoare puternică și vânt intens

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod portocaliu și cod galben de precipitații puternice și vânt intens. Avertizarea este valabilă din 17 februarie, ora 20:00, până pe 18 februarie, ora 17:00.

Potrivit meteorologilor, în zonele aflate sub cod portocaliu se așteaptă ninsori și lapoviță abundentă, cu cantități între 20 și 35 de litri pe metru pătrat. În regiunile vizate de cod galben va ninge între 7 și 19 litri pe metru pătrat.

În același timp, vântul va sufla din nord-vest, cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă. Va viscoli, se vor forma troiene, iar vizibilitatea va fi redusă. Pe drumuri este posibil să se formeze ghețuș, iar izolat se pot produce depuneri de lapoviță și polei.

Sursa: Serviciul Hidrometeorologic de Stat



