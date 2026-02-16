Raportul Fondului Rutier: Câți bani au fost alocați pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale în 2025

În 2025, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a fost executat un buget de circa 2,51 miliarde de lei, ceea ce constituie 96,7% din bugetul total aprobat. Datele au fost prezentate la ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Alexandru Munteanu, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern.

Sursa citată scrie că pentru întreținerea drumurilor publice naționale au fost alocate 802,5 milioane de lei. Printre măsurile realizate se numără intervențiile pentru întreținerea drumurilor publice naționale pe timp de vară și de iarnă, lucrări de amenajare a stațiilor pentru pasageri, amenajarea sensurilor giratorii, a intersecțiilor și a trecerilor pentru pietoni.

De asemenea, autoritățile precizează că din suma totală, pentru reconstrucția și reparația drumurilor publice naționale și a construcțiilor inginerești au fost alocate mijloace financiare în mărime de 1,1 miliarde de lei, iar pentru executarea lucrărilor de proiectare și evaluare a drumurilor și procurarea terenurilor s-au cheltuit peste 61 de milioane de lei.

În comunicat se menționează că la ședință a mai fost discutat Planul de activitate al Consiliului Fondului Rutier pentru anul 2026, precum și proiectul Programului privind repartizarea mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026. În anul curent, pentru drumurile publice naționale a fost alocat un buget inițial de circa 1,8 miliarde de lei, destinat, prioritar, pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței în trafic.

„Țara noastră s-a transformat într-un șantier și aceasta bucură. Trebuie să facem drumuri bune în continuare, să avem acces bun în toate localitățile și să muncim activ, așa încât lucrările să avanseze cât mai repede”, a spus Alexandru Munteanu.

„Cu regret, nu am văzut nicio reacție din partea responsabililor”

Ilie Bricicaru, specialist în siguranța rutieră și director al Observatorului de Siguranță Rutieră din cadrul Universitatea Tehnică a Moldovei a scris că „e dezastru ce se întâmplă pe drumurile Moldovei, și cred că încă nu e apogeul – va mai urma”.

a precizat că una dintre concluziile analizei experților de la Banca Mondială a fost că un fond rutier eficient necesită o autonomie distinctă față de procesele bugetare anuale ale Guvernului, printr-o abordare multianuală a finanțării și bugetării, pentru a face comparațiile anuale ale cheltuielilor Fondului rutier mai relevante.

„Cred că toate drumurile (străzile) care au fost construite până prin anii 2000 și au fost întreținute pe «moldovenește» (cu resurse la limită) arată deja acest lucru și îl vor arăta și în perioada următoare. Trebuie să recunoaștem că drumul spre Aeroport a fost, cred, cel mai bine exploatat și întreținut drum din Moldova, datorită importanței sale, și, totuși, a cedat, iar distrugerile nu doar ale îmbrăcămintei, ci și ale structurii sunt grave. Drumarii fac tot ceea ce pot și au posibilitatea să facă, cu echipamentele, utilajele, materialele și oamenii pe care îi au, dar este evident că politicile și atitudinea față de întreținerea infrastructurii rutiere construite își fac efectul. Cu regret, nu am văzut nicio reacție din partea responsabililor (decidenților politici) care să recunoască existența unei stări de urgență în infrastructura rutieră. Poate, totuși, trebuie recunoscut că utilizarea Fondului rutier (taxele și impozitele noastre) a fost orientată nu în direcția pentru care se colectează aceste resurse? Poate, totuși, în al doisprezecelea ceas, ar trebui să se asume modificarea Legii Fondului rutier, trecându-l din gestiunea Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova în cea a Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, respectiv la planificarea lucrărilor de întreținere pe bază de performanță?”, se întreabă expertul.

La fel, expertul a menționat că Strategia națională de mobilitate 2030 stabilește că „din punctul de vedere al tuturor caracteristicilor sale, Fondul rutier actual face parte din prima generație de fonduri rutiere. Aceste fonduri prezintă mai multe deficiențe fundamentale, care se manifestă pregnant. În principal, acestea se referă la lipsa autonomiei financiare”.

„Domnule Prim-ministru Alexandru Munteanu, domnule ministru Bolea, chiar dacă m-am mai expus asupra faptului că Guvenul aprobă Strategii, dar nu prea ține de ele, dacă ați realiza aceste obligațiuni, care se regăsesc în Strategie și Guvernul Republicii Moldova și le-a asumat, aprecierea drumarilor, transportatorilor și șoferilor (toți alegători) pentru Dumneavoastră ar fi pe măsură”, a scris Ilie Bricicaru.

