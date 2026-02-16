Fără vot unanim. Evaluarea integrității procurorului general interimar, Alexandru Machidon, în așteptare

Comisia de evaluare a procurorilor anunță luni, 16 februarie, că rezultatul evaluării integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare.

Membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport, precizează Comisia într-un comunicat.

„În conformitate cu procedura prevăzută de Legea nr. 252/2023, în situația în care membrii Completului de evaluare nu votează unanim, raportul cu privire la evaluare se examinează de Comisia de evaluare.

În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la recepționare, raportul se aprobă cu votul majorității membrilor Comisiei, incluzând cel puțin trei membri internaționali”, subliniază Comisia.

Comisia de evaluare a procurorilor a fost instituită în temeiul Legii nr. 252/2023 și are mandatul de a realiza o evaluare unică a integrității etice și financiare pentru anumite categorii de procurori, inclusiv conducerea Procuraturii Generale și procurorii din procuraturile specializate. Criteriile de integritate aplicabile sunt cele stabilite de Legea nr. 252/2023 și vizează conduita etică, lipsa incompatibilităților și a conflictelor de interese, precum și justificarea averii și conformarea fiscală, în limitele și termenele prevăzute de cadrul normativ.

În decembrie 2025, procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost întrebat, în partea publică a audierii sale în fața Comisiei de Evaluarea a Procurorilor, despre apartamentul achiziționat în 2018, la același preț plătit de proprietarul anterior, care îl renovase. Acuzatorul de stat solicitase examinarea în ședință închisă și a acestui aspect privind integritatea sa, dar Comisia a respins cererea.

Conform membrei Comisiei Nadejda Hriptievschi, apartamentul de 65,6 metri pătrați, în care procurorul general trăiește până în prezent, a fost vândut în anul 2016, la preț de 34 de mii de euro. Persoana care l-a cumpărat a făcut lucrări de reparație. Potrivit declarației scrise a fostului proprietar, prezentate de procurorul general interimar, în timpul lucrărilor de reparație și-ar fi dat seama că „nu este apartamentul pe care și-l dorea, pentru că avea câteva vicii” – nu putea schimba pereții pentru a mări bucătăria și blocul nu avea locuri de parcare. În plus, persoana de la care a cumpărat Machidon bunul imobil ar fi avut „nevoie urgentă de bani”. Prețul inițial la care a fost scos la vânzare apartamentul a fost de 38 de mii de euro.

Apartamentul a fost cumpărat în 2018, la preț de 34 de mii de euro, de către procurorul general interimar (care atunci deținea funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Criuleni, n.r.), renovat și parțial mobilat, iar acesta a indicat în declarațiile de avere că „a fost efectuată reparație în perioada anilor 2018-2021 din contul veniturilor obținute în anii precedenți”.

Fiind întrebat dacă cunoștea înainte de tranzacție persoana de la care a cumpărat apartamentul, Machidon a spus că „da, îl cunoștea. Aveau prieteni comuni”.

Machidon: „Era puțin cu probleme acest bloc”

„Nu eram atunci într-o… ca să fie atât de necesară, să doresc, să caut, să procuror un apartament. Nu cred că anterior cumpărării acestui apartament am căutat… da, poate câteodată mă mai uitam pe anunțurilor ce țin de vânzarea apartamentelor, dar nu umblam zi de zi să caut un apartament… să am o necesitatea atunci să cumpăr. Am aflat probabil tot de la prieteni comuni… despre faptul că este un apartament care… la un preț foarte bun ca să fie procurat. După aceea, am mers să văd acest apartament. Atunci, din cauza motivelor pe care le-am menționat, nu eram sigur că vreau să procur acest apartament și nu eram într-o necesitate urgentă. Doar după ce mi-a relatat că… persoana care și l-a procurat anterior l-a luat la un preț mai redus, cu o mie, două, trei de euro, nu mai știu, decât prețul de piață, deoarece a fost procurat de la cineva care a făcut careva servicii pentru compania care a construit blocul. (…) Din spusele persoanei care mi-a vândut apartamentul, blocul era gajat la o bancă de către compania care a construit și era puțin cu probleme acest bloc. Din ce spuneau persoanele de compania de construcție, va fi totul în regulă și va fi dat în exploatare. Eu am aflat prin niște cunoscuți comuni că este așa un apartament și persoana vrea să-l vândă (…). Blocul locativ nu dispune de parcare în general, nici subterană, nici în ogradă. El este, aș spune eu, dat în exploatare cu încălcarea unor norme. Nu se permite să ai bloc de locuit fără parcare în general (…). Luând în considerare toate probleme acestea, iată de ce s-a ajuns că eu am fost disponibil să dau doar prețul acesta. Poate, printre altele mi s-a comunicat că «iată, atâta am dat pe el»”, a argumentat Alexandru Machidon.

Alexandru Machidon, care a câștigat concursul pentru mandatul deplin, este evaluat în calitatea sa anterioară de procuror delegat la PA, în perioada 1 ianuarie 2017-22 august 2023, pentru un termen mai mare de un an.

Pentru a fi numit în funcția de procuror general, Machidon trebuie să promoveze evaluarea integrității.