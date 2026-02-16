Primăria Chișinău va avea un nou comitet. Anunțul lui Ion Ceban

În cadrul Primăriei Chișinău va fi creată o nouă structură – Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică. Rolul acesteia va fi de a menține o „coeziune între oraș, suburbii și Parlament”. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban în timpul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 16 februarie 2026.

„În scurt timp vom crea Comitetul municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică, în contextul dezvoltării strategice a Capitalei, inclusiv supravegherea reformei Administrației Publice Locale (APL) și posibile modificări a granițelor municipiului. Comitetul va contribui la dezvoltarea Planului Urbanistic General, aflat în elaborare, a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, precum și la dezvoltarea arhitecturală a orașului. De asemenea, va avea în vedere eficientizarea și transparentizarea bugetului pentru anul curent, precum și a achizițiilor publice”, a declarat Ceban.

Potrivit primarului, municipalitatea va reveni cu noi detalii în perioada următoare.