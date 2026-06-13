Accesului publicului în anumite locuri publice din capitală va fi limitat în perioada 13-14 iunie

În perioada 13 iunie, ora 12:00 – 14 iunie, ora 21:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală, informează Primăria Municipiului Chișinău. Potrivit municipalității, măsura ar fi luată de poliție în contextul unei vizite a premierului român Ilie Bolojan.

Astfel, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiul Chișinău:

„Din centrul orașului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău, va fi limitată inclusiv desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor/a rețelelor electrice/termice, apeduct/canalizare și curățare/tăiere a arborilor, în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale”, potrivit Primăriei Chișinău.

Excepție de la restricțiile enunțate sunt declarațiile prealabile privind manifestările social-culturale, coordonate cu Primăria Municipiului Chișinău și alte instituții de drept, în perioada vizată.

De asemenea, în baza dispoziției Primăriei Chișinău privind organizarea și desfășurarea unui eveniment sportiv de către Asociația Obștească Clubul Sportiv „SPORTER”, sâmbătă, 13 iunie, în intervalul orelor 05:00–17:00, traficul rutier va fi sistat pe strada Albișoara.

Măsura va fi aplicată pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul (întoarcerea după podul Mihai Viteazul pe strada Albișoara) și strada Petru Rareș.