Motorina devine mai scumpă, în timp ce prețul benzinei nu suferă modificări. Cât vor costa combustibilii în perioada 13 – 15 iunie?

Începând cu 13 iunie, prețul motorinei va crește, în timp ce prețul pentru un litru de benzină nu suferă modificări. Prețurile pentru weekendul 13-15 iunie au fost afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vineri, 12 iunie.

Pentru perioada 13.06.2026 – 15.06.2026, Agenția a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principale produse petroliere de tip standard:

28,71 lei/litru – pentru benzina COR 95;

– pentru benzina COR 95; 27,16 lei/litru – pentru motorina standard (+0,04 bani).

Sursa: ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță vineri, 29 mai, că se atestă „o tendință tot mai pronunțată” de diminuare a prețurilor maximale de comercializare cu amănuntul pentru benzina și motorina standard.

Potrivit unui comunicat al Agenției, reducerea este determinată de scăderea cotațiilor petroliere internaționale, pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite ale Americii și Iran referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin Strâmtoarea Ormuz.