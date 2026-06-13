Weekendul începe cu ploi slabe și de scurtă durată. Cum va fi vremea pe 13 iunie

Ploi însoțite de descărcări electrice sunt prognozate în anumite zone ale țării pentru sâmbătă, 13 iunie, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM). Temperaturile maxime diurne vor varia între +20 și +25°C.

„Pe 13 iunie, noaptea izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice, iar ziua vremea va fi îndeosebi fără precipitații”, prognozează AMM.

Pentru regiunea centrală, maxime diurne din termometre vor indica aproximativ +23°C. Meteorologii transmit cer variabil.

În zona de nord a țării se așteaptă +21°C pe parcursul zilei.

În sudul R. Moldova se înregistrează cele mai ridicate valori, de până la +25°C în timpul zilei, cu ploi și descărcări electrice.

Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat.