A fost redeschisă circulația pe podul de peste râul Răut și pasajul de pe centura municipiului Bălți

Începând de joi, 10 septembrie, șoferii pot circula din nou pe podul peste râul Răut și pasajul peste calea ferată de pe drumul R6 Chișinău–Orhei–Bălți, pe sectorul centurii municipiului Bălți, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).

Podul peste râul Răut, cu o lungime de peste 42 de metri, a fost reparat, fiind consolidate elementele de rezistență, montate grinzi și parapete de protecție, așternută îmbrăcămintea rutieră și aplicat marcajul, conform MIDR.

Valoarea lucrărilor de reparație a podului este de aproximativ 25 de milioane de lei.

La pasajul peste calea ferată, cu o lungime de peste 55 de metri, au fost reparate elementele de infrastructură, amenajat sistemul rutier, instalate parapetele de protecție și iluminatul stradal și aplicat marcajul. Tot în cadrul contractului, au fost reparați 400 de metri de drum în zona de racordare a pasajului cu drumul existent, inclusiv sectorul dintre pod și pasaj, se arată în comunicatul ministerului.

Valoarea contractului pentru lucrările de reparație este de peste 48 de milioane de lei.

Sursă fotografii: MIDR

Ministrul Vladimir Bolea a participat la deschiderea circulației pe cele două obiective rutiere, aflate în proces de reparație capitală.

„Redeschidem astăzi circulația pe un sector important al centurii municipiului Bălți. Pentru șoferi înseamnă un drum mai sigur și condiții mai bune de circulație, iar pentru această zonă o conexiune rutieră importantă restabilită. Continuăm să investim în drumuri și poduri sigure, care fac deplasarea oamenilor mai ușoară și susțin dezvoltarea economică”, a declarat Vladimir Bolea.

Pe durata lucrărilor, pentru a menține circulația și accesul transportului în zona economică, a fost construit un drum temporar de ocolire de 570 de metri, care va fi demontat.