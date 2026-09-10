Mașini încărcate cu lemn obținut ilegal au fost depistate la Î. S. „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”. IPM: persoanele vinovate vor fi trase la răspundere

3 mașini încărcate cu lemn obținut ilegal au fost depistate miercuri, 10 septembrie, în urma unui control inopinat desfășurat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) în comun cu Inspectoratul General al Poliției (IGP) la Î. S. „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”.

Instituția menționează că inspectorii continuă verificările pentru a stabili volumul exact al masei lemnoase și valoarea prejudiciului cauzat mediului.

Persoanele vinovate vor răspunde conform prevederilor legale.